去年因疫情停辦的台灣國際遊艇展，預定「順延」到2022年3月10日至13日舉辦，由於國際疫情變數多，公私部門將合作，媒合體感科技業者南瓜虛擬科技、愛實境與遊艇產業合作，打造高寫實虛擬銷售系統及線上虛擬展覽平台，在疫情下助攻遊艇業者搶攻國際訂單。

去年因疫情「停辦」、兩年一度的「台灣國際遊艇展」，預定2022年3月10日至13日於高雄展覽館與嘉信22號碼頭舉辦，2021年2月1日起，已經正式開放報名。

高雄經發局3日表示，依據2021年國際巨型遊艇訂單排名統計，台灣排名亞洲第一、全球第四，為了在疫情下逆勢助攻遊艇業者，搶攻國際訂單，高市府積極媒合體感科技業者南瓜虛擬科技、愛實境與遊艇產業合作，打造高寫實虛擬銷售系統及線上虛擬展覽平台。

高雄經發局長廖泰翔表示，南瓜的遊戲引擎Unreal Engine，創造極真實的沉浸體驗，不僅應用於娛樂產業，更是企業B2B客製服務的最佳利器，而愛實境的虛擬展覽平台技術，除了提供商品展示，還能與客戶透過線上溝通，省下實體成本、一舉兩得。

高雄市經發局指出，高市府自2018年在前瞻計畫助力下，推動「體感科技園區計畫」，支持體感新創業者落地發展，其中，南瓜虛擬科技從娛樂產業起步，開發多款VR遊戲、大型主題樂園VR內容，獲得美、日、韓等多國VR連鎖店青睞，109年再與知名遊艇公司簽定MOU，開發「高寫實虛擬實境遊艇整合銷售系統」，透過高度擬真的VR環景呈現遊艇內裝設計，讓客戶可遠距同步觀看、溝通修改，助攻業者拿下國際訂單。

另外，愛實境則專注於B2B4C的AVR內容，透過「技術平台化」打造AVR平台新典範，讓客戶輕鬆使用無負擔，2020年更運用XR科技，推動線上虛擬化展會，打造出獨樹一格的「iStaging」虛擬展覽平台，獲得2022年台灣國際遊艇展採用。

南瓜創辦人之一的廖翊翔表示，因看好虛擬實境發展在2016「VR元年」，自美國返台，與友人陳南宏共同成立了「南瓜虛擬科技」，從VR遊戲切入市場。

他強調，南瓜除了推出線上遊戲、線下機台雙軌發展外，更跨域為企業客製開發應用專案，不論是堆高機訓練、遊艇內裝設計或常見的樣品屋360度擬真還原，「只要眼睛所見，我們都能將它虛擬化，創造遠距經濟商機。」

愛實境執行長方怡雯指出，遊艇產業的國際化市場特性，非常適合虛擬技術的運用，透過「iStaging」虛擬展覽平台，不僅可實現無國界的展出，更能不受疫情影響、打破時空限制擴大展覽傳播效益。

(工商 )