自美國總統拜登上任後，陸逐漸加強對台施壓，外界關注一旦北京決定武力犯台，拜登政府是否會履行防衛台灣承諾。對此，根據美國芝加哥全球事務委員會（Council on Global Affairs）最新民調指出，美國多數的外交政策領袖與專家都支持美國以軍事行動防衛台灣，雖然美國大眾仍普遍反對，但民間支持護台的比例逐年上升。

據《南華早報》報導，芝加哥全球事務委員會1日公布這份訪問了包括行政官員、國會議員、智庫學者、新聞記者以及利益團體等9百多位意見領袖的民調結果指出，面對陸以軍事力量侵台的想定，多數受訪者認為美國應該出兵防衛；另外，只有41%民眾支持美國軍事列入台海紛爭，但站在此一立場的比例已從2014年的26%相比，近年有明顯成長趨勢。

報導指出，這份民調是在去年8月至9月之間由德州大學奧斯汀分校所執行，其中支持防禦台灣的，有85%為共和黨人、63民主黨人，以及58%的獨立選民。報導稱，這項民調也正好顯示了華府內支持對陸強硬的趨勢，特別在近年來抗陸共識增加，因此更偏向挺台。報導稱，北京在近年也增加了對台施壓手段，包括對台灣少數外交友邦「拔樁」、阻止台灣加入像是世界衛生組織（WHO）等多邊組織，以及軍機犯台防空識別區等等。

另外，民調也指出多數意見領袖相信美國在未來兩年內會對陸崛起做出重大反制措施，這一點也獲得97%的共和黨人與91%民主黨人支持；不過，其中有85%的共和黨外交政策領袖相信大陸以世界強權之姿的發展，會對美國造成重大威脅，但僅有45%的民主黨人抱持這一想法。相同的，有88%的共和黨人認為美國應該主動限制大陸權力增長，但同時有56%民主黨人支持在與大陸接觸時，美國應保持友善合作。

報導稱，這份民調顯示對於美國對陸之應對，共和黨相較於民主黨更願意採取鷹派立場，但民主黨與大陸之間的合作也並非毫無限制；民調報告也指出，研究結果與拜登政府官員指出「意見領袖預測兩黨有共識要遏制大陸崛起」的說法一致。

(中時新聞網)