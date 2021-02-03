台灣之心愛護動物協會，去年底前往綠島執行犬貓數量源頭控管任務時，接獲通報有隻小貓卡在塑膠水管多日無法脫困，希望夥伴們幫忙。（台灣之心愛護動物協會提供）

台灣之心愛護動物協會，去年底前往綠島執行犬貓數量源頭控管任務時，接獲通報有隻小貓卡在塑膠水管多日無法脫困，希望夥伴們幫忙。（台灣之心愛護動物協會提供）

台灣之心愛護動物協會，去年底前往綠島執行犬貓數量源頭控管任務時，接獲通報有隻小貓卡在塑膠水管多日無法脫困，希望夥伴們幫忙。經隨行獸醫師麻醉移除水管，並完成絕育手術後原放，小貓已恢復活力，自在生活。綠島因流浪犬貓數量過多，對人類及對野生動物造成許多衝突，台灣之心應當地志工邀請，首度前往綠島，並為近百隻遊蕩犬貓完成絕育手術。

通報民眾表示，近年來島上旅遊興盛，旅人隨手留下的垃圾造成環境髒亂，也增加流浪犬貓的危險。這隻小貓應是到居民生活圈覓食、玩樂的過程中，不小心被水管困住。所幸並未危及生命，小貓可正常進食，才能順利誘捕到牠，並送往台灣之心工作站救援。

台灣之心家訪時民眾說，島上流浪犬貓繁殖速度太快，牠們活動範圍與居民生活圈重疊造成許多衝突。無奈當地醫療資源缺乏，無法大規模為犬貓絕育。尤其近幾年浪犬攻擊山羌及梅花鹿的事件越來越頻繁，讓居民對於當地生態平衡感到憂心，因此也有民眾企圖以毒殺流浪犬貓來解決衝突。

台灣之心在綠島為期兩周的任務，成功為92隻犬貓絕育；同時也規劃未來不定期前往綠島執行任務，以人道的方式，從源頭有效控管流浪犬貓的數量。期盼未來街頭上不再有流浪的生命。

(中時 )