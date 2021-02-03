穩懋去年EPS達15.45元 刷歷史新高 15:212021/02/03 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）2020年第四季獲利12.76億元，每股盈餘（EPS）為3.07元，自結2020年全年EPS以15.45元創歷史新高，2021年元月營收21.05億元，年增4.37％、月減8.46％。 總經理陳國樺表示，5G與WiFi持續擔綱成長動能要角，然因首季為淡季，營收估季減low-teens（11～13％）百分比，毛利率約mid-thirties（34～36％）。」 敦吉三率三升 EPS達4.24元 卜蜂去年EPS上看5.5元 加碼投資擴廠 (工商 ) #穩懋 #EPS #歷史新高 #砷化鎵晶圓代工 #龍頭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Alphabet營收獲利超預期 盤後股價飆8％ 11:222021/02/03 財經 去年建照核發16萬戶 25年新高 04:102021/02/03 財經要聞 熱門股－晶心科 奪大單股價攀峰 04:102021/02/03 證券．權證 三事業締新猷 凱美二月看旺 04:102021/02/03 證券．權證 《半導體》台積電連3紅 最多回彈51元 11:082021/02/03 財經 《電腦設備》安力-KY元月營收攻頂 今年業績再拚高 14:322021/02/03 財經 宏捷科元月營收 逾5年新高 04:102021/02/03 證券．權證 《熱門族群》5G智慧機＋車載市場 光學股紅通通 13:242021/02/03 財經 《傳產》南高區房市強強滾 永慶加盟三品牌業績突出 10:342021/02/03 財經 《興櫃股》棒辣椒母公司 網石獲選全球手遊發行商第8、續推新作 10:512021/02/03 財經 《金融股》京城銀1月獲利優預期 法人看好營運穩揚 13:242021/02/03 財經 財經熱門新聞 大陸暴買台積電晶片 美媒曝最終結果…跌破眼鏡 - 要聞 車用晶片缺爆 美若大開口 專家：台積電危險了 - 財經 1國重新開採 恢復對陸供應鐵礦石 澳肥單要縮水了 - 財經 驚傳台積電大客戶轉單三星 韓媒猛爆料藏大陰謀 - 財經 過年換新鈔今開跑 一次能換多少 全台據點曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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