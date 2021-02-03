「砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）2020年第四季獲利12.76億元，每股盈餘（EPS）為3.07元，自結2020年全年EPS以15.45元創歷史新高，2021年元月營收21.05億元，年增4.37％、月減8.46％。

總經理陳國樺表示，5G與WiFi持續擔綱成長動能要角，然因首季為淡季，營收估季減low-teens（11～13％）百分比，毛利率約mid-thirties（34～36％）。」

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(工商 )

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