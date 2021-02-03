每年的2、3月份是年後轉職和找工作的熱潮，而自去（2020）年起席捲全球的新冠疫情不僅沒有全面擊垮台灣就業市場，職缺反而呈爆發性成長，104人力銀行更預估今年將創下歷史新高。

這波年後求職潮中，來自各界的人才將與你相繼競爭理想職位。通過第一關篩選履歷後，成功進入面試關卡的求職者將獲得與企業對談的機會，企業主與面試官會從面試過程中確定你是否具有符合公司條件的特質，並根據求職者的回答、舉動，判斷其工作態度、過往經驗以及遇事處理方法，進而決定是否錄用。因此，為了在面試中留下好印象，該怎麼做比較好？

條列式個人特質 點亮自我介紹

104資訊科技副總經理暨人資長鍾文雄表示，「求職者一定要有被錄取的積極心態。」即使這份工作不是第一選擇，但既然來了，就必須準備完妥、全力以赴，展現被錄取的決心及企圖心，讓面試官感受到求職者重視這場面試，並留下好印象。

除了一展企圖心，內容豐富扎實的自我介紹更是影響錄取與否的關鍵，鍾文雄強調，一定要聚焦在職務上，結合與工作相符的個人特點、專業及語言證照或工作經驗，可剖析前工作完整職務內容及成果亮點，不必談及從小生長背景等與工作無關的部分。面試時間有限，好的自我介紹可讓面試官了解自己具備職缺所需的條件，並欲深入了解。

目前任職於本土銀行ARM（客戶關係助理）的郭士榮建議，「可用三個關鍵字向面試官介紹自己。」他在求職時，面試錄取多家銀行，也在個人部落格「麥可故事貿易公司」分享面試經驗及求職攻略，獲轉載至104、1111、CakeResume等求職網站等。

郭士榮認為，用簡單、有條理的條列式特色描述個人人格特質，不僅可以幫助面試官快速組織內容，更可加深面試官對求職者的印象，「不一定要與眾不同，而是要了解自我特質，發揮個人優勢。」他舉例，可以跟面試官強調：「樂觀、好奇、自我要求高是我的人格特質」，正好符合ARM需經營客戶關係，了解客戶產業概況以撰寫徵信報告，也能詳加分析風險獲利等職務需求。

「最好一定要準備英文自我介紹。」鍾文雄強調，即便求職網站沒有標註需要英文面試，許多公司也會突然要求，考驗求職者的臨場反應與英語實力，「很多人掛在這關。」他建議至少準備2到3分鐘的英文自我介紹，也可蒐集網路資訊，練習常見英語面試題目。

面試前一定要事先做功課，了解公司的來龍去脈，鍾文雄表示，即使資歷、專業輸給別人，但求職者態度積極、對公司及職務抱有熱忱，仍受企業主喜愛，假使能分析公司與同產業間的利弊，更是容易從眾多面試者中脫穎而出，尤其面試管理職時，更要盡可能的多掌握公司訊息，「如果不了解公司主軸，如何帶領企業？」

不少公司以團體面試同時觀察多位求職者，因此要在眾多佼佼者中脫穎而出更是難上加難，面試官會比較求職者的各項特質，從中挑選最適合公司職位、能一展前途的人，因此每個回答都是致勝關鍵。鍾文雄建議在多人面試時，可主動舉手回答問題，展現積極性，「有些大公司會一次面試七位求職者，所以一定要把握每一題回答。」

郭士榮表示團體面試在銀行業很常見，「面試中千萬不能只專注在思考自己要怎麼答覆，而沒有聽其他面試者的內容。」有些面試官還會問你對另一位面試者回答的看法，因此要稍微關注旁人的應答，以免面臨無法回答的窘況。

緊扣社團與學習經歷 新鮮人機會大增

社會新鮮人也不必太擔心要與擁有較多職場經驗的轉職者競爭，輔仁大學職涯發展與就業輔導組組長鄭光育表示，不少企業愛用新鮮人，「因為可塑性較高，也比較好帶。」許多大企業、傳統產業都希望藉由培育新人建立企業文化，因此面試官只是在找值得訓練的人。她建議新鮮人可在自我介紹時拋出特別的大學經歷，讓面試官可從中找尋有興趣的話題，「雇主想聽你的經驗及實力，可以將自我介紹當作開啟對話的前奏曲。」

鍾文雄也點出，新鮮人雖無工作經驗，但面試時可緊扣大學生涯，藉由展現社團、幹部經驗，詳加說明在其中學習到領導、分工、分配，與校方溝通協調等方面技能，有助於未來在職場的跨部門溝通協調與舉辦活動能力。如能提及實習經驗、學術專業論壇、研究計畫等與職缺相關經驗更是再好不過，可有效展現個人學習能力，「參加社群公益活動的經驗也很重要。」鍾文雄指出，一般公司肯定年輕人關注社會議題、參與慈善性社團，也在乎員工是否關注全方性議題。

郭士榮同時表示，面試官不會太要求社會新鮮人的硬實力，因此可展現個人自學能力，例如非本科系跨領域的求職者可提及大學時期系外選修及線上課程經歷，即便與背景毫無相關，但能充分展現進入新領域的積極性。

面試前做足功課 注意小細節提高好感度

求職者可在面試結尾時，針對公司或職務內容提出問題，「問問題也是有技巧的，要展現對這份工作的積極性。」鍾文雄建議問題最好連結工作，例如可詢問該如何快速熟悉職務？建議看什麼書、上哪些課程較容易上手？如何增強工作所需能力？或公司策略方向等，讓面試官感受求職者對錄取有高度期待。

除了面試內容需事前多作功課，儀態與穿著也會影響面試官的印象，鍾文雄建議服裝可依據公司產業別、工作屬性決定，例如奧美廣告、資訊公司或遊戲軟體公司可穿著輕鬆簡單的「極簡風」穿搭，行銷企劃則可選擇亮麗、有朝氣的服裝、金融金控或顧問相關工作則以端莊為主，如不確定公司風格，也可上公司官網了解。

曾任職新創公司線上課程產品經理的郭士榮，也有面試新人的經驗，他建議，「寧可正式也不要太隨便，許多新創公司說可以很casual（休閒），但也不能穿短褲、拖鞋。」穿著至少要能表現重視這份工作的態度。

因應新冠肺炎疫情，許多企業都選擇線上面試，鍾文雄表示，線上面試已成趨勢，求職者除了可在鏡子前多練習回答；網路、硬體等設備也需事前先測試，避免因網路訊號等問題造成面試狀況百出，使面試官印象不佳。此外，「切記打斷面試官的問題，因為網速仍有時間差，如果一直打斷對方，容易使對話破碎。」

面試三大NG要點：

1. 切記不可遲到或無故缺席。（104企業抗議前三名）

2. 面試不可事前沒做準備，對公司、職位一問三不知。

3. 不可批評前公司與同事，簡單表達感謝即可。

(中時新聞網)