農曆春節將近，民眾現金需求及資金往來頻繁，易成為歹徒覬覦作案的目標，由於今年受到疫情影響，人人戴口罩不容易辨識，內政部今表示，警察機關將針對金融機構重點時段派遣警力加強警戒，防止金融機構發生竊案、搶案；另外，民眾若有護鈔需求，可向各地警察機關或請金融機構申請協助。

為維護民眾財產安全，各警察機關將針對金融機構易發生刑案重點時段派遣警力加強警戒，防止金融機構發生治安案件，並規畫巡邏警力，防制ATM提款機被破壞或被盜取現金。

內政部表示，防範金融機構治安事件發生是警察機關指標性工作之一，警政署已要求各直轄市、縣(市)政府警察局，春節期間針對轄內金融機構全面進行檢測，並依金融機構強盜、搶奪、竊盜案件發生情形及易發生時段，加強勤務與宣導，協調金融機構實施防搶演練及員工自衛編組演練，透過警民合作，強化金融機構員工緊急應變能力。

今年受到受疫情影響，人人戴口罩比較容易辨識面貌，內政部提醒，春節期間提款時，應多留意周遭行人，防範遭尾隨行搶（竊），如有大筆現金存(提)款需求，可向各地警察機關申請免費護鈔服務，或請金融機構協助代為聯繫，讓民眾安心領錢開心過年。

(中時 )