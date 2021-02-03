F.I.R.飛兒樂團登上大陸選秀節目《天賜的聲音》，未料新主唱韓睿被毒舌評審丁太昇批評「妳真的還挺差的」，認為她配不上主唱的位置，沒想到風水輪流傳，傳出年僅23歲的女偶像陳卓璇，因為不滿丁太昇講評，竟當眾把他罵哭，消息曝光後登上微博熱搜，引發網友議論。

有網友爆料，23歲女偶像陳卓璇參加選秀節目《天賜的聲音》，因為不滿被毒舌評審丁太昇批評，兩人竟對嗆30分鐘，意外的是丁太昇還被罵哭，對此丁太昇在微博還原始末，他強調被罵哭並非事實，接著表示陳卓璇演唱完後，表演一段「死亡金屬」，當下覺得發聲頗怪便提出來，未料陳卓璇不服氣要求他也來一段，而當唱完後，陳卓璇無法信服，便要求他來段吉他SOLO，丁太昇反駁並非吉他手，為何要來段吉他SOLO？對此，陳卓璇即興表演後打臉丁太昇：「自己並非吉他手，也會吉他SOLO」，雖然火藥味極濃，但丁太昇仍表示會將她推薦給另個樂隊音綜，更透露陳卓璇聽到後相當開心，但不久後卻將此PO文刪除。

丁太昇微博全文。（圖／丁太昇微博）

陳卓璇傳在節目直接開嗆丁太昇。（圖／微博）

隨後，陳卓璇發文表示表演舞台得來不易，強調錄製那幾天非常感動和幸福，不僅僅是舞臺本身，還有老師們的建議和指導，都讓她獲益良多，此外也強調關於節目內容，請大家耐心等待節目正式播出，也希望今後還能聽到老師更多的指導意見。

陳卓璇微博全文。（圖／微博）

日前，資深音樂人周傳雄參加陸綜《天賜的聲音2》，年僅22歲的歌手孟美岐，卻被誤會為評審，引發外界砲轟，對此，孟美岐透過工作室發聲明，痛批節目組「出現了種種低級錯誤，甚至近日周傳雄老師相關熱搜話題也累及無辜，導致孟美岐女士被無端謾罵」，周傳雄則在微博發文：「聽説這兩天有點熱鬧，老人家又落伍了」，似乎對此事並不在意。

(中時新聞網)