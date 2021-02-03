砷化鎵廠-穩懋(3105)公布2020年財報，2020年第4季稅後盈餘為12.76億元，年減31%，單季每股盈餘為3.07元，累計2020年每股盈餘為15.45元，穩懋預估，今年第1季營收將較去年第4季減少low-teens(約11%到13%)，單季毛利率預計約為mid-thirties(35%)水準。

穩懋2020年第4季營收為68.61億元，季增4%，年減1%，營業毛利為23.99億元，季減16%，年減21%，由於產品組合變化及新台幣升值，單季營業毛利率及營業淨利率分別為35%及24.3%，均季減8.4個百分點，單季營業淨利為16.64億元，季減22%，年減29%，稅後盈餘為12.76億元，季減35%，年減31%，單季每股盈餘為3.07元。累計2020年合併營收為255.46億元，年成長19%，創下歷年新高，營業毛利為105.69億元，營業毛利為41.4%，年增3.2個百分點，創下歷史新高，營業淨利為77.82億元，年成長40%，營業淨利率為30.5%，年增4.5個百分點，稅後盈餘為64.69億元，年成長47%，創下歷年新高，每股盈餘為15.45元。

就產品組合來看，2020年第4季Cellular從第3季約佔30%到35%上升至40%到45%；WiFi從第3季的20%到25%降至15%到20%，Infra從第3季的25%到30%降至15%到20%，其他約佔22%。

穩懋預估，今年第1季營收將較去年第4季減少low-teens(約11%到13%)，單季毛利率預計約為mid-thirties(35%)水準。

(時報資訊)