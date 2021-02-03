美股因美國新一輪新冠紓困案進展樂觀連2日大漲，台股早盤由台積電(2330)坐鎮領軍，IC設計龍頭聯發科(2454)挑戰千金士氣猛，股王大立光(3008)領漲光學股玉晶光(3406)、揚明光(3504)、亞光(3019)，偕同面板雙虎友達(2409)、群創(3481)及太陽能族群元晶(6443)、茂迪(6244)、碩禾(3691)、國碩(2406)等集體強漲，推升台股早盤最高攻抵15896點，惟春節前賣壓出籠，指數壓回到15800點附近震盪，尾盤台積電(2330)遭逆襲翻黑，終場加權指數上漲11.27點為15771.32點，15800點大關得而復失，成交值縮為2757.82億元。今日外資(不含外資自營商)賣超4.7138億元，投信賣超0.069億元，自營商買超3.8177億元，三大法人賣超0.96億元。

台股今日呈現高檔震盪，權王台積電(2330)開高乏力虎頭蛇尾，收在最低630元，IC設計龍頭聯發科(2454)Q1營收戰千億元大關，激勵開高走揚2%，盤中959元、收盤950元雙雙改寫歷史天價。光電股今日大漲近2.5%最搶鏡，股王大立光(3008)受惠鏡頭產業回春，瑞銀喊買送暖下，股價走揚近2.5%站穩3000元大關，與股后價差拉大至180元，帶動光學股玉晶光(3406)、揚明光(3504)、亞光(3019)、今國光(6209)、新鉅科(3630)、聯一光(3441)等同步放閃。太陽能族群受惠政策利多股價暖洋洋，元晶(6443)在買盤點火下鎖漲停，帶動茂迪(6244)、碩禾(3691)、國碩(2406)、安集(6477)、新晶投控(3713)等熱力四射。

面板股今日表現亦不遑多讓，日本旭硝子位於韓國龜尾廠區近日發生爆炸，預估將影響今年第一、二季的玻璃基板供應，可能使面板缺貨問題更為嚴重，面板報價持續看漲，帶動雙虎友達(2409)、群創(3481)同獲買盤敲進雙雙大漲，友達大漲逾6%，收最高17.55元；群創跟進走揚近2.5%，中小型面板股彩晶(6116)亦放量勁彈逾5%。偏光片廠受惠面板供應鏈需求旺，上半年訂單能見度明朗，今年過年期間都不休息，全力衝刺生產、滿足客戶需求，明基材(8215)上半年都可望維持滿載，在元月營收報捷加持下放量攻頂，來到波段高點，誠美材(4960)過年期間工廠不停工，股價跟隨走高3.5%。

外資自上周在台股狂倒貨1,224億元後，本周以來陸續出現回補買盤，惟農曆年封關在即，今日操作轉趨保守，翻空賣超4.71億元。5日RSI為59.47，10日RSI為58.20，9日K值為55.88，9日D值為72.48，20日乖離率為-0.01。台股短線強彈後面臨籌碼及長假前賣壓，加以台積電(2330)擺尾收黑，今日開高震盪僅收小紅，15800點大關未竟其功。分析師表示，美國新一輪紓困案漸趨明朗，讓多頭有恃無恐，預料2月1日應該是台股這波回檔的低點。由於即將面臨農曆年封關的長假節前變現賣壓，短線台股恐在月線區間震盪，操作上勿過度追高，靜待拉回量縮在逢低布局，可留意封測、遊戲、IC設計、車用、高爾夫球具等。

分析師表示，台股封關倒數，本周成交值相對1月清淡，顯見反彈行情並非雨露均霑，投資人操作應集中外資布局股。同時盤面資金由長轉短，當沖比重維持在三至四成水準，對於個股助漲助跌效應明顯，加上台股萬六上方壓力沉重，抱股過年比重不宜超過六成。美國民主黨試圖強推拜登提出的1.9兆美元紓困案，最快將在3月各項紓困措施到期前通過此案。只要美股多頭氣勢延續，台股就有機會繼續走高，但資金行情燒到何時並不明朗，儘管先前美國科技股財報表現優異，但投資人對於行情的反轉不可不慎。台股後市聚焦新冠疫苗與疫情發展、新紓困法案、美元與台幣發展方向、外資動向、台積電600元保衛戰、美股表現。

(時報資訊)