2021年春節連假長達7天，加上因新冠肺炎疫情因素無法出國，企業對員工福利加碼，使今年春節年菜商機有望突破60億元。連鎖餐飲集團王品(2727)表示，子公司萬鮮推出的「王品嚴選」年菜系列不到40天已提前完銷，整體業績成長達近4倍。

王品為體恤員工，旗下餐廳除夕當晚向來不營業。隨著冷凍年菜提前達陣完銷，為因應消費者反應需求，宣布旗下青花驕、莆田、沐越特定門市，推出團圓必吃火鍋、米其林星級年菜、越式料理等3種年菜外帶組合，進一步搶攻外帶年菜商機。

王品近日股價緩步回升，今（3）日開高後放量走揚，最高勁揚4.78％至120.5元，尾盤漲勢有所收斂，終場上漲1.3％、收於116.5元。不過，三大法人近期偏空操作，上周合計賣超1464張，本周迄今續賣超133張。

王品指出，青花驕今年推出適合小家庭年夜飯的饗牛、饗豬2款套餐，即日起至16日於台北光復南、台北中山北，新店民權、板橋縣民大道、台中公益、台中崇德等6家門市接受外帶預訂，取餐時間為10日及12～16日。

王品近年因應賣場或百貨通路要求，部分門市於除夕延長營運。其中，莆田台北SOGO忠孝店除夕延長營業至晚間9點，並推出集結5道人氣菜色的「米其林星年饗宴」，即日起至10日開放預購，取餐時間為即日起至11日除夕下午3點。

而沐越桃園台茂店除夕當天內用開放至下午2點半，並推出主打越式特色湯底、集結10道經典越式料理的年菜組合，即日起至8日開放預購，取餐日期為11日除夕當天上午10點半至11點半、下午4點半至5點半2個時段。

王品表示，集團落實「安心」專案加強防疫，每份年菜外帶袋上除了品牌識別包裝，亦會有詳細紀錄主廚姓名、製作餐點時體溫的「安心卡」，以及洗手步驟叮嚀、線上顧客滿意度調查，讓外帶年菜也能讓消費者體驗在餐廳般圍爐的安心享受。

(時報資訊)