聯亞(3081)今(3)日舉辦法人說明會，看好大陸持續在5G建設，加上去年基期較低，聯亞今年電信、資料中心產品均有不錯的成長，矽光產品也會有新客戶加入，另外，現在10G、25G產品仍處於供不應求狀況，但聯亞沒有對客戶漲價的計畫。

聯亞109年營業收入23.09億元，稅前淨利7.13億元，全年淨利為5.9億元，歸屬於母公司業主淨利5.9億元，基本每股盈餘6.5元。

楊吉裕表示，上半年大陸市場為10G為主，是10G產品最主要應用市場，目前標案還尚未完全告一段落，儘管25G目前有一定的量，但要看到25G的量增加可能要等到下半年，且現在10G、25G都是供不應求的，其中PD產品的交貨週期更上看6個月，其中當然包括客戶因為擔憂貨不足的提前拉貨；另外50G產品則主要應用在400G，有台灣、大陸以及美國客戶，多用在資料中心，他也說，聯亞是大部分客戶的唯一供應商，所以目前沒有對客戶漲價的計畫。

楊吉裕表示，過去幾個月的毛利率售產品組合影響很大，矽光、25G產品屬於高毛利，所以1月雖然營收下降，但在考量匯率情況下，第一季毛利率應該可以和去年第四季持平。

大陸積極建設5G，楊吉裕預估，今年大陸在5G建設只要維持和去年一樣的量、甚至是少一點，則聯亞今年在5G的出貨都不會比去年差，另外，電信(telecom)、數據產品也因為去年基期較低，今年也相對看好。

矽光部分，聯亞去年的矽光產品受到客戶調整影響，自10月開始已經開始以400G產品，由於今年客戶數持續成長，所以也是預估會比去年成長，且今年會全部以400G為主。

成本支出上，楊吉裕表示，RD支出之前因為多用在相較重要或是5G的產品，是聯亞成本控管的主要原因，預計第一季的RD支出應該可以維持在去年第四季或是前年第一季的水準，另外，今年全年資本支出維持原先預期3~4億元，也會對員工有調薪計畫。

產能部分，聯亞今年一月的擴產，按照原本的時程都在計畫中，下周會進廠，屆時後段製程會增加15%，預計新產能2月底、3月初可以貢獻營收。

另外，聯亞今日董事會通過每股擬配發現金股利5元。

(時報資訊)