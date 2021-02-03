無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日舉行投票，先前總統蔡英文下令不可坐視不管，一定要守住，民進黨隨即動員支持黃捷。今（3）日甫選上台北市黨部主委的吳怡農南下力挺黃捷，不過受訪時卻兩度口誤，稱好的市議員要讓他繼續留在「台北市議會」。對此，罷捷團體也酸說，「不小心說出真心話嗎？那就請吳怡農主委帶她去台北吧」。

今日一早，高雄市議會民進黨團總召鄭光峰，率領民進黨團與黃捷一起在青年、光復路口拜票。黃捷在臉書表示，感謝議會同事力挺，承諾會繼續努力讓鳳山更好，也拜託大家2月6日一定要出來為鳳山投下「不同意票」。

民進黨立委許智傑（左）、趙天麟（右）陪同黃捷車隊掃街。（圖／摘自趙天麟臉書）

吳怡農也特地南下站台，與民進黨立委許智傑、趙天麟接力陪同黃捷車隊掃街。吳怡農受訪時表示，這是大家的選擇，要不要肯定認真工作的民意代表，如果黃捷被罷免，對台灣所有政治工作者來說都是一大打擊，希望鳳山朋友禮拜六站出來，把好的議員留在市議會，一個為勞工權益、托育、性別平權發聲的議員。

不過，吳怡農兩度口誤，稱要將黃捷留在「台北市議會」，而他也馬上改口更正為高雄市議會。

對此，「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」在臉書指出，不小心說出真心話嗎？「那就請吳怡農主委帶她去台北吧」，只要黃捷能離開鳳山就好，鳳山人不需要她。

吳怡農口誤稱「好議員留在台北市議會」，罷捷酸：不小心說出真心話嗎？（圖／摘自罷免黃捷-鳳山清捷行動本部臉書）

(中時新聞網)