桃園市市長鄭文燦政途看好，素有「東宮太子」之稱，但在任期屆滿後會由誰接班，成各界關注焦點。雖民進黨內已傳出鄭運鵬、黃適卓、彭紹瑾、鄭寶清、黃世杰5位前、現任立委有意角逐，但最矚目的卻是單月赴桃園4次的新竹市市長林智堅。鄭也親口證實，自己與林「算是非常密切」，並透露未來接班人必須符合「要少年的」、「能一起決定的交心」2大條件，交棒林的態勢強烈。

由於鄭文燦深耕桃園有成，施政滿意高更深受地方民眾愛戴，日後接班人將能從鄭手上接收深厚人脈、民意基礎與龐大行政資源，故桃園市長位子成黨內大熱門，鄭的愛戴眼神也格外重要。

根據《ETtoday新聞雲》今日報導，目前已傳出鄭運鵬、黃適卓、彭紹瑾、鄭寶清、黃世杰5位前、現任立委有意角逐桃園市長大位，他們共同的特色是在地耕耘已久、地方淵源強烈，但真正的「太子接班人」卻可能是空降的林智堅。尤其林近一個月已赴桃園4次，昨日（2）也與鄭文燦一同出席捐贈年菜給醫護人員活動，互動之頻繁，讓外界不注意都難。

被媒體問到是否交棒林智堅？鄭文燦表示，桃竹本就是一個生活圈，兩個城市都有年輕的本質，也都同樣注重科技、文化、生態，更是公認的成長快速的幸福城市；鄭坦言，他與林互動算是非常密切，包括颱風假、跨年、燈會相關政策都是一起決定的，透露未來接班人必須符合「要少年的」、「能一起決定的交心」2大條件。鄭的一番話，也讓「太子接班人」呼之欲出。

(中時新聞網)