許多男生為了追求喜歡的對象，不惜付出時間和金錢，但有可能淪為工具人！伊林女模宋依璇（宋哥）近日上節目《單身行不行》聊到婚前有位月收5萬的追求者，向銀行貸款百萬買好幾個名牌包送她，苦追8個月未果還揹債，但宋依璇認為「不甘她的事情」，特殊的價值觀令現場來賓看不下去，網友也幾乎一面倒地開罵。

宋依璇自剖戀愛中的自己是女王，無論說什麼對方都要包辦，婚前曾遇過一位任職電視購物台製作人的追求者，常常溫馨接送上下班，半夜3點也願意買宵夜並爬12層樓梯送到門口，讓宋依璇又驚又喜：「天啊！這個人還真的是使命必達，說什麼他就辦到什麼」除此之外，只要宋依璇看上的名牌包，該製作人就會買下來，樂得她每過2、3天就能收禮物，最貴的高達12萬多，主持人邱沁宜忍不住問：「那時候你沒有跟他交往？」宋依璇搖頭否認，僅說男方是一個很棒的工具人，令其他男來賓詫異不已，認為這樣的互動已是男女朋友。

不過，宋依璇說該製作人月收僅5、6萬，本來以為對方家境不錯才可以這樣送，便不以為意的通通收下，直到8個月後該製作人忽然很正經的問：「我真的很喜歡你，我們可不可以交往？」想不到宋依璇狠狠的拒絕：「我真的從頭到尾都沒有喜歡你，我也沒有講過我想跟你交往」另名女來賓聽完不解的問：「那你幹嘛拿他的包？」宋依璇面不改色的回：「因為我想說就是有人送，那就收啊」。

這名製作人被宋依璇狠拒後，力馬斷了理智線，怒轟：「你真的是不要臉的X女人！一定會有報應！」氣憤地表示為了照顧她，8個月下來已經向銀行貸款2、300萬，但蒙在鼓裡的宋依璇不覺得愧疚，反而回：「這些都是你心甘情願，應該不干我的事吧」認為男方可以選擇不喜歡自己，甚至怪罪他腦袋不開花。

節目播出後，引起許多觀眾的不滿聲浪，留言開罵宋依璇：「不喜歡人家，就不要收別人禮物，真的很差的女人」、「是虛華收包還不知道對方的用意嗎？還把對方當工具人」、「一定會有報應的」等，一句比一句難聽。

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(中時新聞網)