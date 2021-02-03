新冠肺炎疫情升溫，凱馺國際公司委任聚泰科技發起「大甲媽聯名口罩」，為國人傳平安、獻祝福，3日上午於鎮瀾宮舉行過火儀式。凱馺國際董事長陳琪和當場宣布捐贈1萬片口罩給桃園市政府，希望透過媽祖加持的平安口罩，能保佑台灣永遠「零確診」。

「大甲媽聯名口罩」3日上午舉行過火儀式，由凱馺國際公司董事長陳琪和，總經理陳忠明、鎮瀾宮董事長顏清標以及副董事長鄭銘坤，向媽祖祈願保佑國人健康、迎向光明未來。媽祖加持保平安口罩共有8款印花色，10餘款單色，部分通路已開放預購，民眾反應熱烈。

鎮瀾宮與多家廠商推出「大甲媽聯名口罩」，其中凱馺國際捐贈1萬片口罩給桃園市政府。（王文吉攝）

「大甲媽聯名口罩」共有8款印花色，10餘款單色。（王文吉攝）

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤強調，聯名廠商都會簽訂授權合約，購買時一定要認明鎮瀾宮鋼印。（王文吉攝）

顏清標表示，去年疫情變動不安，防疫意識已深植台灣人心；今年有數間業者和鎮瀾宮聯名合作，透過比較喜氣和繽紛的設計，增加民眾配戴意願，再加上年節將近，戴著有媽祖圖樣的口罩，心裡會感覺更有祈福保佑的涵意。

鎮瀾宮董事長顏清標主持「大甲媽聯名口罩」過火儀式。（王文吉攝）

鎮瀾宮與多家廠商推出「大甲媽聯名口罩」，其中凱馺國際捐贈1萬片口罩給桃園市政府。（王文吉攝）

鎮瀾宮與多家廠商推出「大甲媽聯名口罩」，其中凱馺國際捐贈1萬片口罩給桃園市政府。（王文吉攝）

鄭銘坤指出，聯名口罩依銷售通路不同，有分醫療和防護等級。基於口罩保護效果，都要求廠商要以最高標準，並必須提出各項檢驗合格報告。因為現在口罩的樣式也相當多樣化，所以包裝數量大多以5入、10入及30入為主。

鄭銘坤強調，所有聯名廠商都會和大甲鎮瀾宮正式簽訂授權合約，提供部份盈餘捐予鎮瀾兒童家園，購買時一定要認明鎮瀾宮鋼印。

(中時 )