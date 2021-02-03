（「尚芮公寓SERIF」為大陸建設首次揮軍美國的投資個案。圖／大陸建設提供）

欣陸投控（3703）旗下的大陸建設，2021年推案重心擺在中部，預計於七期市政北七路「惠國101」地號推出豪宅新案，產品規劃48-65坪，每坪單價上看7字頭，總銷60億元；其中，1-3樓的黃金店面尚未開案已由君梵集團斥資10億元購入，將作為「三宅一生」台中旗艦店。

另外，大陸建設比照新店「青山鎮」模式，位於大坑風景區的頂級豪墅開發案，最快今年第3季進場，兩案總銷合計達110億元，尚未推出已獲中部粉絲熱烈期待。

大陸建設近年積極擴大營運腳步，在全台推出無數地標級作品，累積的品牌能量已陸續發酵，更在台中七期打造全台唯一的國際建築街廓。

位在七期惠中路的大陸「麗格」2020年底落成，是大陸建設繼「寶格」、「中信金控台中金融大樓」之後，在台中七期的第三件國際級地標作品。該案具時尚感的琥珀色蜂巢光盒，吸引全台建築粉絲的目光，獨特的品牌魅力與國際級的規劃實力，在中部頂級客群中取得好口碑。

不只「大陸寶格」、「大陸麗格」創下銷售佳績，中部富豪買氣更遍及全台，包括指標個案台北「55Timeless琢白」、高雄「和陸寓邸」皆有中部富豪購入；而2021年將正式推出的舊金山新案「尚芮公寓SERIF」，也傳出中部豪客佔了全台銷售三成以上，熱度驚人。

「尚芮公寓SERIF」為大陸建設首次揮軍美國的投資個案，與厚生集團及當地開發商L37 PARTNERS共同合作，基地位於舊金山街區中心Market Street，以稀有的基地條件與細緻規劃，獲得台灣不少企業二代菁英關注。

此外，「尚芮公寓SERIF」與Sydell Group飯店集團合作，以創意商店共享的模式進行複合式整體開發，將規劃有236間客房的飯店，一樓空間除了有舊金山傳奇的Magic Theatre之外，還與包括花店、餐廳、酒吧在內的幾家當地企業共享空間，與Market Street的城市能量相互呼應。

大師房屋董事長陳建慶表示，中部有不少傳產富豪、隱形富豪在國際皆有事業佈局也有不少人選擇將子女送往國外深造，「尚芮公寓SERIF」可作為子女讀書時的宿舍或是出差舊金山時的居所；此外，這些富豪具有國際性的視野與格局，對於這樣稀有性的產品自然相當關注，詢問度熱絡。

大陸建設董事長張良吉指出，舊金山當地住宅產品供不應求，尤其位在精華地段的物件更炙手可熱，以當地租屋行情進行推估，約有4.5%的投資報酬率，遠比銀行定存高，吸引不少富豪積極進行資產配置，而「寶格」、「麗格」的成績在中部有目共睹，對大陸建設自然更有信心，未來大陸建設也將持續耕耘中部客群。

(工商 )