jpp-KY經寶精密（5284）公佈2021年1月份自結合併營業收入淨額為新台幣1.2億，較上個月新台幣1.11億，月營收成長8.16％，較去年同期成長6.21％，重返年月雙增軌道。

經寶精密表示，因為疫情的關係，自去年以來，航太產業受到了劇烈的影響，飛機全面停飛，航太產品線的訂單全面遞延，面對如此嚴峻的挑戰，經寶精密開拓出新的伺服器產品線，去年第一季同期航太產品仍占有公司一席之地，今年元月在缺乏航太訂單下，繳出來的營運成績卻超越了去年同期，伺服器訂單彌補航太產品的缺口。

經寶精密強調，公司並非放棄航太的生產製造，航太新製程的研發仍持續進行，去年已順利取得Nadcap陽極處理線的認證，並在去年投資成立了航太國際認證學校，從人才培育開始，計畫深耕於泰國的航太產業鏈，可以預期的是，隨著新冠疫苗的問世，航太產業出現轉機的時候，在航太訂單回籠的挹注下，公司將有機會創造新一波的高峰。

(工商 )