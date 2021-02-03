為加強校園防疫，教育部今宣布，高中以下學校、公立幼兒園延至2月22日開學，讓家長瞬間炸鍋，痛批延後4天開學不知道小孩由誰照顧，「若請防疫照顧假，當日是不給薪的！既然要防疫，為何不直接延後上班上課？」此消息一出，教育部網站掛點，臉書貼文更被激動的家長灌爆。

延後開學政策今下午2時多一宣布，立即引發家長反彈，教育部網站當機逾一小時，臉書更在一個小時內湧入逾600人留言，6千多人分享，另外有家長在臉書留言，痛罵延後4天開學，根本造成家長困擾，現在養小孩已經很不容易了，不僅花費變多，現在又突然說要延後，這樣小孩根本沒人照顧，講好聽一點可以請防疫照顧假，但當日是不給薪，既然要防疫消毒，就乾脆也延後上班。

也有家長抱怨，延後開學勢必不能讓孩子單獨在家，雙薪家庭得另外找地方安置小孩，沒有後援通常就是再花錢送補習班、安親班，如此一來，「整間補習班、安親班都是小孩」，讓家長納悶，這樣對防疫是真的有幫助嗎？

但也有家長說，現在是疫情非常時期，本就該以防疫為優先，多4天整理校園，讓環境大消毒並沒有不好，只不過雙薪家庭可能比較頭痛，不過仍全力配合，放眼看看國外的學校開學遙遙無期，「身在台灣的我們很幸福了。」

(中時新聞網)