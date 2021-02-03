台積電(2330)、聯發科(2454)早盤點火，帶動今日台股開漲68.59點，報15828.64點，惟出現獲利了結之賣壓，及台積電下跌0.32%、收在630元，使台股漲幅受抑、開高走低，最終小漲11.27點，收15771.32點，成交量縮至2757.82億元。

宅經濟持續發威，電競產業看俏，觀察今日大盤，電競概念漲相佳，華義(3086)鎖漲停價152.5元，領漲電競概念股，盛群(6202)緊追在後，收漲4.55%、報78.2元，曜越則收漲3.88%、報64.3元，漲幅位居第三高。

其餘概念股如華擎(3515)、原相(3227)收漲逾2%；驊訊(6237)、松翰(5471)、緯訓(3032)、宏碁(2353)、華碩(2357)及海韻電(6203)均收漲逾1%；藍天(2362)、技嘉(2376)、微星(2377)、映泰(2399)、威剛(3260)、雙鴻(3324)、群電(6412)、僑威(3078)亦收紅。

全球新冠疫情警報未解，宅經濟需求熱，促成遊戲/電競業逆勢走強。遊戲研調機構Newzoo指出，去年全球遊戲市場規模約1590億美元，又以亞太地區為最大市場，規模748億美元、占比達49%；Newzoo也預計，明年全球電競市場規模有望成長至17.9億美元。第一金全球eSports電競基金經理人陳世杰則認為，縱使未來疫情緩解，不過全球80億人口中有4成以上涉略電玩，電玩儼然成為熱門的休閒娛樂，電競產業後市將續旺。

(時報資訊)