記憶體模組大廠威剛(3260)今(3)日公告2020年自結稅後淨利達13.8億元，年增236%，每股淨利6.1元；去年第四季每股淨利1.41元。展望2021年首季，隨著記憶體價格上揚及SSD出貨大增，威剛看好本季營運績效將大幅優於上季。

威剛並公布2021年元月業績。受惠需求暢旺，固態硬碟(SSD)出貨創新高，推升1月合併營收年成長59.51%，達29.31億元。SSD產品單月營收年增1.1倍，達12.39億元，創歷史新高，營收比重則跳升至42.28%，首度躍為第一大產品線。

威剛科技董事長陳立白表示，本季DRAM現貨價與合約價雙雙看漲，市場復甦態勢底定，預期今年上半年合約價及現貨價將輪番漲價，逐步墊高，DRAM市況萬里無雲。威剛公司長期與上游供應商建立良好的合作關係，在價格起漲時已備貨充足，庫存效益也會充分反應在今年營運獲利表現，隨著價格步步走揚，公司整體獲利能力將同步升高。

產品營收結構方面，威剛表示，由於看好後續DRAM價格將逐季升溫，自2020年12月起出貨策略性調控，因此2021年1月DRAM產品比重略為下降。1月DRAM產品營收比重為37.38%，SSD占比42.28%，記憶卡、隨身碟及其他產品為20.34%。

不僅DRAM合約價止跌回升，本季NAND Flash價格表現也優於預期。受惠客戶需求動能強勁，威剛1月SSD產品營收月增達3成以上，單月營收與出貨量都創歷史新高。看好2021年NAND Flash價格轉趨明朗，NB需求持續熱絡，加上SSD控制IC供給短缺，威剛預期，今年上半年將出現「NAND Flash不缺、SSD缺貨」的奇特市況。公司在NAND Flash及控制IC的庫存備貨無虞下，2021年SSD營收與出貨量都可望續創佳績，超越去年表現，成為DRAM產品線以外，另一個營收成長的主要動能。

威剛進一步指出，為滿足客戶強勁的需求，2020年9月至今，工廠已連續加班5個月。在經營效益提升下，巴西廠去年轉虧為盈，出貨也創新高，獲利貢獻達1.77億元，預期今年獲利將持續成長。

除了看好2021年記憶體前景，預期轉投資的台灣運彩營運也將表現不俗。2020年全球大型運動賽事受疫情影響停擺，運彩經營團隊快速反應，加開足球、電競等賽事，全年仍繳出銷售金額405億元的佳績，貢獻威剛業外獲利逾3億元。陳立白強調，運彩最辛苦的一年已過去，今年運彩經營團隊已規畫更多元的投注標的，以及加強推廣網路會員投注，預期台灣運彩銷售表現會較去年再向上成長。

(時報資訊)