韓股在周三出現連三個交易日的上漲。媒體報導蘋果擬投資起亞汽車36億美元，激勵了汽車股表現。

周三南韓KOSPI指數早盤一度大漲1.5%，收漲32.87點或+1.06%，為3129.68點，來到近一周高點。機構投資人的賣超，一度讓指數跌到3100點以下。

拜登政府的1.9兆美元紓困計畫，民主黨人在國會採取了推進的第一步，雖然沒有共和黨人支持，但為市場提供了信心。

現代子公司起亞汽車大漲9.65%，報9.77萬韓元，來到1997年9月以來的最高點；南韓當地媒體指出，起亞汽車將在二月中旬與蘋果簽定交易，投資36億美元，共同打造電動車。

現代汽車亦上漲2.08%，報24.55萬韓元；現代與起亞一月在美國的銷售表現佳。現代Mobis上漲3.89%，報34.75萬韓元。

主要權值股上漲。三星電子上漲0.24%；SK海力士持平，報13萬韓元。LG化學漲3.52%；三星SDI上漲0.8%。

指標性醫藥股下跌。三星生物製藥跌0.12%；賽特瑞恩跌2.25%。

(時報資訊)