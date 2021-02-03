立委吳秉叡（左）不滿網友在臉書社團等網路平台上，指他介入疫苗採購，可抽3億美元回扣，今天下午3時30分到台北地檢署控告涉嫌散佈謠言的10名網友加重誹謗。（陳志賢攝）

立委吳秉叡不滿網友在臉書社團等網路平台上，指他介入疫苗採購，可抽3億美元回扣，今天下午3時30分到台北地檢署控告涉嫌散佈謠言的10名網友加重誹謗。吳秉叡強調，他對於散佈謠言，企圖打擊防疫士氣，相當不以為然，日後若有人再散佈謠言，他會再提告追訴。

吳秉叡說，先前他就已經就此事對外澄清，再向防疫中心指揮官陳時中確認沒有立委介入或干預疫苗採購後，今對涉嫌散佈謠言的網友提告。

吳認為，約有10名網友涉嫌在未經查證的情況下，分別於PTT八卦版、臉書社團及Dcard，涉嫌散佈吳曾陪同特定業者拜會疾管署、介入指揮中心對疫苗採購的決策、可抽3億美元回扣等不實訊息。

吳聲明指出，網友相關訊息並非事實，已嚴重謗毀其聲譽，更影響防疫並造成社會恐慌與不安，經他及流行疫情指揮中心聲明澄清並無此事後，仍有網友持續於網路惡意散佈假消息、哏圖，因此提出告訴。

(中時 )