知名插畫家兼YouTuber「泥泥學姐」，擁有F罩杯火辣身材，敢秀敢露的個性，吸引不少粉絲追蹤，日前推出首本個人寫真書的她，香豔程度讓粉絲看了快噴鼻血，近日她曝光沒收錄在書中的漏網辣照，超兇猛車頭燈炸出，畫面震撼。

泥泥學姐在IG曬出一張在海邊打沙灘排球辣照，只見她穿著性感連身泳衣，大挖洞設計讓渾圓飽滿雙球快炸出，而她更是買弄小心機，用手輕壓在排球網上，讓F奶顯得更兇猛，波濤洶湧畫面相當震撼。

網友看了都快噴鼻血，「怎麼可以這樣欺負排球網，有本事…」、「教練～我想打排球」、「太犯規了啦」。她也透露這是拍寫真時，很喜歡的一組照片，但很可惜沒有收錄在寫真書裡，之後她會慢慢和大家分享，讓粉絲超期待。

「泥泥學姐」雖然身材嬌小，身高只有153公分，卻擁有F級傲人上圍，因為一張搭乘捷運打盹、辣露豪乳照爆紅，從素人變成網紅，她也常不吝於分享性感照，加上擅長繪畫的背景，受到不少粉絲喜愛，IG有超過百萬粉絲追蹤，成為粉絲心中的才華派女神。

日前她推出個人首本寫真書《泥是唯一：泥泥JANiE寫真書》，大膽嘗試鏤空性感比基尼、網紗馬甲，還有全裸入浴等20多種造型，展現凹凸有致火辣身材。

(中時新聞網)