因應疫情，教育部長潘文忠宣布中小學延後到2月22日開學、大學指考則改為7月3日至5日舉行。家長表示，延後4天開學，小孩子可能會轉到補習班或安親班去，政府應要求他們做好防疫。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，中小學開學日從2月18日延後到22日，延後的這4天時間，小孩從原本應該在學校，可能改為到補習班或安親班，但這些地方更不安全。她建議政府，提供補習班或安心班更多防疫物資，但同時也要應要求他們做好防疫，才能確保學生安全。

全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽表示，小朋友延後4天開學，但家長可沒有延後上班，雖然政府說勞工可以請防疫假，但過年後通常是公司行號最忙的時候，敢請防疫假的到底有幾人？

「教育部把家長們殺得措手不及。」王瀚陽說，疫情都已經發生一年，延後開學也不是第一次，但今年宣布延後開學仍這麼匆促，家長要請假安排照顧小孩子，也變得棘手。他要求教育部，為防疫大家可以配合，但請宣布重大政策前，先有預告，讓家長有心理準備。

全國高級中等學校教育產業工會秘書長、台北市萬芳高中老師許麗吉說，教育部沒有事先溝通就宣布延後開學，「我們很驚訝」，因為有點措手不及。更何況，延後4天開學到底是怎麼算出來的，教育部應該給個說法。

中華民國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務表示，原本過完年後就開學，之前有家長反應，過年時間有些人會到南部去或和家人聚餐，過完年就開學，到時候如果疫情仍緊張，他們不會讓小孩到學校去，仍會請假幾天後，再讓小朋友上學。他認為，延後4天開學，是可以接受的做法。

(中時 )