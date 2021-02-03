有時日常生活中出現的微小事物，可能成為人生裡的重要徵兆。資深媒體人狄志為近日在節目上曝光一個悲傷的經歷，某天一個命理師託他帶話，希望警示某名嘴那年會生大病，狄志為卻一直沒遇到對方而沒能傳話，後來對方竟癌逝，主持人鄭弘儀也表示認識這位名嘴，平時很健壯，兩人對此感到不勝唏噓。

媒體人狄志為在《新聞挖挖哇》節目中透露，之前突然有位命理老師找他，原因是要託他警告某個名嘴，說就在那一年他會生一場大病，是「危及生命的大關」，這讓狄志為納悶，因為他跟那個名嘴完全不認識，覺得如果突然去跟對方說這種事，還說會死掉，非常唐突，且對方平時看起來身強體壯，實在不像有這方面的疑慮，於是狄志為跟命理師回覆，說之後有遇到的話再跟對方說。

鄭弘儀透露跟該名嘴以前同球隊，平常他身體非常健康。(翻攝自《新聞挖挖哇》YouTube)

不料這之後狄志為一直沒機會遇到該名嘴，一直到過了好一段時間，兩人才在某購物台相遇，狄志為一看嚇一跳，本來很健壯的名嘴，突然暴瘦，連講話都氣若游絲，一問才知他得了癌症正接受化療，不久後，該名嘴就敗給了病魔離世。

事後狄志為詢問命理師關於此事的細節，命理師表示其實請他託話時，已經知道該名嘴罹癌，他是有天睡覺，夢到該名嘴來問他：「老師，我能不能多活幾年？」，醒來後趕緊去查他命盤，才發現對方那一年有個大關，鄭弘儀聽了之後透露，以前跟這位名嘴是同一個球隊的，「平時他是很勇的」，完全料想不到會是這樣的情況，讓他感到不捨。

(中時新聞網)