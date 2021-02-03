雞排妹（鄭家純）自曝主持尾牙被廠商及歌手翁立友性騷擾，3日和《國際橋牌社》劇組出席集資《和平歸來》SARS外傳記者會，她捐贈30萬給劇組拍攝，並捐出30個飛機杯義賣。先前兩方各持立場，翁立友3日在她開記者會前，發聲明力挺她提告，對此雞排妹回應：「我把當天發生過程，如實陳述出來，對方想做什麼，不干我的事」。

雞排妹說，「多年前曾告過媒體，一切過程讓人太噁心，我沒有想要在痛苦事情上，還有再走一次荊棘之路，很多人認為我在炒新聞，現在這一切就是血淋淋上演，在台灣說不舒服，就會被這樣對待，就算我告贏、或是自殺，不相信的就是不相信我」，媒體緊接著問是否會再提出證據，雞排妹怒嗆：「證據？公關公司不就代替強勝老闆道歉嗎？這就是證據啊，你還問我有沒有證據」，讓現場一度尷尬。

雞排妹目前沒打算提告原因，她說：「在過往很多案例，都有看到性騷擾案件上法庭沒好下場，很有名的事，碰胸部三秒，法官說三秒而已，不會讓加害者興奮啊，都是有這種法官啊，真的要探討到這裡嗎？」

講到激動處，雞排妹忍不住直言：「我沒必要誣賴一個歌手，賭上名譽，我為什麼要炒新聞，每個月我上幾篇新聞，是新聞需要我誒，這一、兩年記者打給我都不接，今天三立記者打給我，我接起來掛掉，後來打他第二通，說邀請我上節目，我就說『所以上節目比我隱私還重要嗎？』，這麼可笑的事，到底誰需要誰！」

雞排妹接著說，「我週六凌晨發布文章，第一時間沒指名道姓，我等2天，不管是尾牙廠商，或是翁立友，都沒有私下來說，發官方道歉，都沒有，我知道不會有道歉，這件事我一點好處都沒有獲得，新聞我一點都不缺，就算我演藝圈沒工作，不要報導我我也無所謂，希望可以透過這事件，讓過往曾被騷擾的受害者，給你們一點安慰」，更說新聞底下留言就是「照妖鏡」，喊話讀者「這件事你認為兩性平權還有很大空間，去找出認識你的留言，那恭喜你及早發現。」

性騷擾事件延燒，雞排妹坦言，有聽到「會有一種聲音說，你現在贏得這麼多聲量，到此為止吧」，她說無法理解，「我贏了什麼，這一切告訴大家，講出來就會遭到一連串質疑，好像你做到什麼程度，都不是合格受害者，就連我這多年公眾人物，遇到這件事我也會害怕、無助，尾牙當下，主桌做十幾個黑道，公關公司不會救我，我知道他們難處，可以體諒他們，為什麼不能夠把發生在我身上的事說出來，說出來變成罪人」。

雞排妹說，這件事後很多人說，她開不起玩笑，被摸一下就這樣，以後誰還敢這樣找他主持尾牙工作邀約，但相反的，也許有另外一群人想法不一樣，敢找我的，他們自己就是很乾淨，不會亂來的業主。經紀人康姐補充，剛剛接到一通電話，是微商廠商尾牙主持邀約。事件後雞排妹說，沒有尾牙被取消，因為她本來不是產能很好的藝人，不是像其他人一年幾10場。

她緊接著說，「本來週六中午有一個和總統聚餐，不是只有我參與，有參與小英公益年曆創作，我一直很期待這聚餐，由於哭得太慘，臉腫得跟豬頭一樣，請經紀人跟幕僚說我感冒，就不方便出席，我也是難過沒辦法參與，就算我朋友安慰我要出門，每講一次就難過一次，我已經講麼完全，不只是透過我自己，還透過熱心人，幫我梳理一切文字，再發上來，還有一些記者，到底要做哪裡才夠，我是要示範到哪裡，才符合大家期待」，講到激動處還落淚。

站出替受害者發聲，未來有參選可能？雞排妹語帶保留：「我覺得選舉太累，我認為我當輔助者很適合，要擔參選戰不是我的願望，我一直不遷戶籍啊，台中毯子，每次有人問我是不是要選，我就說沒遷戶籍，若要代替哪個黨選，肯定在北市啊，但因為這問題，死都不遷戶籍」。

雞排妹先前在節目上透露，自己2年前去醫美診所被帥醫生拍屁股覺得滿爽的，對此雞排妹說：「有些事本來就是他可以你不行，我跟那醫師認識多年，確實暗戀他，接觸上就很像一般曖昧男女，不會覺得他性騷擾我，這有什麼好拿來一起做比較，我確實在當下，我是有點暗戀，他對我做這動作，我主觀意識不覺得」。

至於接下來會提告？雞排妹說：「大家都希望郭台銘把他身家捐出給公益團體，難道所以人期許都要出來嗎？那他可以告我啊，我從一開始，我講出來，我不怕未來沒工作，當然更不怕他告我，我就已經講了，不相信我的就算我跳下去，選擇自殺，他們也不相信我。」

(中時 )