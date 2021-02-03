10位書法老師當場揮毫，民眾排隊領春聯，秩序井然氣氛熱鬧。（市議會議長張清照福務處提供）

議長張清照照露一手，親自開筆，認真書寫了一個「牛」字，祝福大家都能「牛」轉乾坤好運到！（市議會議長張清照福務處提供）

議長張清照照露一手，親自開筆，認真書寫了一個「牛」字，祝福大家都能「牛」轉乾坤好運到！（市議會議長張清照福務處提供）

議長張清照照露一手，親自開筆，認真書寫了一個「牛」字，祝福大家都能「牛」轉乾坤好運到！（市議會議長張清照福務處提供）

「牛轉乾坤好運到！」台中市議長張清照，3日上午9點30分在清水服務處舉辦揮毫送春聯活動，別開生面由張議長親自開筆，為活動揭開序幕，10位書法老師當場揮毫，民眾排隊領春聯，秩序井然氣氛熱鬧。張清照擔任清水生活美學協會理事長，致力推廣傳統文化，每年在春節前夕邀請知名書法老師當場揮毫送春聯。

今年的揮毫送春聯活動不同於以往，由議長張清照照露一手，親自開筆，認真書寫了一個「牛」字，祝福大家都能「牛」轉乾坤好運到！為了防疫，現場安排量體溫及酒精洗手，大批民眾戴口罩，井然有序地保持安全距離排隊領春聯。

70多歲的蔡姓民眾早上8點就來排隊；他說這是他第一次來領春聯，沾沾喜氣，感覺很開心。1位高中一年級的洪姓學生也在現場排隊，他說現在放寒假，有空閒時間幫媽媽來排隊領春聯。

清水生活美學協會指吃，今年的活動另外加碼抽獎，由張清照抽出6位幸運兒，分別拿到知名畫家親筆作畫的紅包袋，有得獎者從張議長手中拿到這項獎品，開心直呼「今年一定發！」

(中時 )