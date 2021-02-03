金門縣警局統計去年全島最易發生交通事故的路段是民權路，肇事時間和件數則以16-18時的198件最多。警方將在春節期間加強執法，確保鄉親都能過平安年。

縣警局交通隊統計，去年（2020）發生交通事故件數A1類（造成人員當場或24小時內死亡之交通事故）5件，與前年（2019）同期比較無增減；A2類（造成人員受傷或超過24小時死亡之交通事故）減少19件，A3類（僅有車輛財物受損之交通事故）也減少11件。總件數減少30件，比率達2.5％，顯示警方防制成果見效。

警方說明，交通事故肇事原因依序為「未依規定讓車」（365件、占28％）、「未注意車前狀況」（234件、占17％)、「應減速未減速」（223件、占17％）。

警方進一步分析，去年交通事故發生時段，依序為16-18時（198件、占18％）、18-20時（162件、占14％）、12-14時（161件、占14％）。另易肇事路段金城分局轄區依序為民權路（76件）、民生路（68件）、環島北路1段（59件）、伯玉路2段（43件）、伯玉路1段（36件）。金湖分局轄區為環島南路4段（17件）、市港路（12件）、黃海路（11件）。

(中時 )