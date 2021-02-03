資誠（PwC Taiwan）會計師事務所於3日發布《2021台灣企業領袖調查報告：重新啟動》，調查發現，逾半數的台灣企業領袖看好未來一年全球經濟成長率將提升，逾三成台灣企業對未來三年營收成長極具信心；但受到新冠肺炎衝擊和全球貨幣政策等因素影響，「疫情」和「匯率動盪」已成為台灣企業的首要威脅。

資誠所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，儘管新冠肺炎疫情尚未有效控制，但2021年無疑是個極需「重新修復」的一年。如何從疫情泥淖中走出、學習與病毒共處、使營運恢復常軌，乃是當今企業的首要課題。

周建宏建議，企業可透過重新修復（Repair）、重新思考（Rethink）、重新設計（Reconfigure）、重新建立資訊品質標準（Report）以及重新啟動（Restart）的「5R」行動，因應新冠肺炎帶來的各種巨大改變，而「重新啟動」也將成為未來企業的新常態。

根據資誠調查，高達56％的台灣企業領袖看好未來一年全球經濟成長率將提升，創下自2012年開始執行台灣企業領袖調查以來的最高紀錄。若細看個別產業，以金融服務業（80％）、工業製造與汽車產業（61％）對未來一年全球經濟復甦最具信心；能源與公共資源產業則對未來一年全球景氣相對保守，僅35％看好全球經濟成長率將提升、40％認為很可能持續衰退。

受惠於台灣產業升級、台商資金回流及防疫有成等利多因素，有21％台灣企業領袖對未來一年自身營收抱持高度信心；若看對未來三年營收成長的信心程度變化，更從前一年度的25％上升至32％。

以個別產業來看，工業製造與汽車產業對於中短期營收成長最樂觀，有31％對未來一年營收成長極具信心；能源與公共資源產業未來看法較為保守，僅15％受訪者對於未來一年營收成長樂觀以待。

(工商 )