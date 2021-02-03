女星高圓圓是演藝圈著名的氣質女神，她2014年與趙又廷結婚，並在2019年生下女兒，積極後復出的高圓圓，近期在大陸綜藝節目《遇見你真好》的表演備受關注，而高圓圓就和好姊妹孫嘉一玩特效自拍，高圓圓張嘴露齒特效照全曝光。

女神高圓圓在陸綜《遇見你真好》一改仙女形象，踢毽子、翻繩、下廚樣樣來，讓觀眾更了解高圓圓的真實個性，而高圓圓與好姊妹孫嘉一也在節目中玩特效自拍，雙姝一下玩鬼臉、京劇、鬼臉、公主特效，高圓圓一時之間無法駕馭京劇特效的音樂，讓她大笑場，還遮臉求饒直呼：「我配不上這個音樂」。

高圓圓與孫嘉一的張嘴對比照曝光。（圖／取材自微博）

而當高圓圓玩到露齒特效時，她還被逗得哈哈大笑，高圓圓也驚呼：「牙齒好大」，同時，高圓圓今（3日）就在微博曬出張嘴照、標記孫嘉一，並寫下：「怎麼在你的手機裡我們的照片這麼奇怪呢」，孫嘉一也留言直呼：「還有更奇怪的呢」，吸引網友留言狂敲碗，求孫嘉一公開高圓圓特效美照，而工作室這時還跳出來直呼：「視頻在我手裡」，逗樂全網。

其實高圓圓不只加入綜藝節目，她也是各大品牌爭相邀請代言的對象，而在高圓圓為品牌拍攝的賀年短片中，只見高圓圓豪開深V、解放白皙美胸，高圓圓氣質爆棚，而她也不忘對著鏡頭呼籲過年也要記得防疫，喊話大家一起過健康團圓年。

高圓圓豪開深V、解放白皙美胸，氣質爆棚。（圖／取材自微博）

(中時新聞網)