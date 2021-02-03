中國知名作家賈平凹的女兒賈淺淺最近引起許多討論，原因是這名作品陸續登上各大刊物的「文二代」詩文「屎尿群飛」；除了眾人群嘲，陸媒更直言若要在文壇長期立足，不能只靠關係。

賈淺淺的詩究竟寫了什麼？綜合澎湃新聞等陸媒報導，其中題為「郎朗」的詩是這麼寫的：「晴晴喊/妹妹我在床上拉屎呢/等我們跑去/郎朗已經鎮定自若地/手捏一塊屎/從床上下來了/那樣子像一個歸來的王」。

另一首「我的娘」則寫道：「中午下班回家/阿姨說/你娃厲害得很/我問咋了/她說/上午帶她們出去玩/一個將尿/尿到人家辦公室門/我喊了聲「我的娘嗯」/另一個見狀/也跟著把尿尿到辦公室門口/一邊尿還一邊說/你的兩個娘都尿了」。

據報導，賈淺淺的作品原本僅流於圈內，近日被中國文藝界刊物「文學自由談」一文帶出圈外。這篇「唐小林：賈淺淺爆紅，突顯詩壇亂象」文章批評，賈淺淺的作品「骯髒噁心的垃圾文字」、「無法想像，那些出版商們為何要如獲至寶、爭先恐後地包裝出版」。

文章直言，賈淺淺爆紅的背後，「是各路文學名家和詩人積極撰寫評論，溜鬚拍馬」。

賈淺淺是中國作協副主席、著名作家賈平凹的長女，目前為西北大學文學院副教授、陝西省青年文學協會副主席，作品登錄「青年文學」、「北京文學」等中國各大刊物，曾出版3冊詩集，入選「2019名人堂年度十大詩人」。

賈淺淺多篇詩作曝光後掀起輿論風暴，遭群嘲為「屎尿式」、「粗話體」、「口水文」，「屎尿起飛，把詩人的臉丟盡了」。

據報導，對於各方的批評和質疑，曾以「我遠遠攆不上」來稱許女兒詩作的賈平凹尚未回應。

澎湃新聞評論稱，雖然「文壇是個圈」，但也必須用作品說話，打破「圈子」、「關係」的想像，才能在文壇長期立足。揠苗助長，是培養不出大作家的。

官方新華社也發話說，文學創作的基本原則還是要遵循，創新可以大膽嘗試，詩文不能有傷大雅。

(中央社)