資深媒體人趙少康（圖／本報資料照）。

資深媒體人趙少康宣布重返國民黨，國民黨主席江啟臣昨(2日)表示，不只是趙少康本人，也希望有更多「趙少康們」能加入或重新回到黨內，才能帶給民眾信心，國民黨的魅力是黨內各階層幹部努力、不是靠一個人的光環就能贏回執政權。對此，入口網站Yahoo今(3日)做線上民調，調查網友是否認同「江啟臣說靠一人光環無法贏回政權」，目前已有超過352名網友表達認同、112名網友則是不認同。

江啟臣2日談到，以趙少康的資歷、經驗及高度，其實他願意加入國民黨，對黨來說就是最大助力，至於在什麼位置？既然決定重返黨內，一定都會設法出力，此時此刻或者未來在什麼位子，都要尊重他個人意願。

《Yahoo奇摩》3日起舉辦「江啟臣說靠一人光環無法贏回政權，你認不認同？」民調，選項有「認同，團結力量大」和「不認同，需要強而有力的人來領導」，截至今15時30分止，已有352名網友表達認同，理由則包含需要強而有力的人來領導、國民黨以往就是不團結才會輸這麼慘、當然團隊很重要，但若加上個人知名度，會更上一層樓，也有人認為必須是團隊的作為、集體的方向、共同的價值/意識，對政權爭取才是有意義的。

另外，有112名網友則是表達不認同，因為他們認為黨的領導者需要有民眾影響力，支持年輕人出來，且雖說孤掌難鳴，但只要黨內不扯後腿，國民黨重回執政不是不可能，至於，團結當然需要，但沒有強人領導終會成散沙。

(中時新聞網)