隨著美國前總統川普下台，美國新聞生態也出現大地震，連續19年穩坐收視冠軍的福斯新聞（Fox News）收視率一落千丈，淪落到第3名，美國有線電視新聞網（CNN）收視率暴衝153%，成為收視冠軍，專家、福斯前員工等評論，福斯新聞台已經面臨空前危機。

綜合路透社、美國《野獸日報》（Daily Beast）報導，尼爾森媒體研究（Nielsen Media Research）昨（2）日公布1月美國有線電視新聞台收視率調查，蟬聯19年冠軍的福斯新聞台收視率竟一落千丈，較去年同期掉了19%，淪落到第3名，收看CNN的觀眾人數暴增153%，讓CNN晉升成為最新收視冠軍，微軟國家廣播公司（MSNBC）新聞台則上升至第2名。

尼爾森指出，從2020年1月統計至今年2月，福斯新聞台平均每日的收看人數可達180萬人，黃金時段的閱聽眾人數甚至可以衝上350萬人。

不過1月除了整體收看人數自由落體，在卡爾森（Tucker Carlson）、尚漢尼提（Sean Hannity）等名主持人掌握的招牌黃金時段，收視率也罕見輸給了CNN。

《野獸日報》指出，在去年11月初總統大選期間，福斯新聞和死忠川粉唱反調，率先宣布民主黨候選人拜登拿下亞利桑那州後，收視率狂掉也就不那麼令人意外。

一名福斯新聞前員工透露，過去福斯新聞掉收視率後都會再補回來，「但不可否認，這次對他們來說真的是個災難。」

CNN前總裁克雷恩（Jonathan Klein）評論，長久以來福斯新聞餵養出一批傾向否認事實的獨特收視群，在後川普時代川粉對福斯的憤怒及懲罰下，讓更右派的2間媒體「一個美國新聞網」（One America News Network，OANN）及「NewsMax TV」漁翁得利，因為他們更願意餵養那些陰謀論上癮者需要的資訊。

報導指出，收視率下滑讓福斯內部陷入恐慌，員工擔心被進一步裁員，福斯新聞創辦人、年近90的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）近幾周來更頻繁親上火線插手內部事務，電視新聞分析師廷德爾（Andrew Tyndall）斷言梅鐸一定非常生氣，不過他也指出梅鐸將近90歲，不太可能插手公司每天的運作，再加上福斯共同創辦人艾爾斯（Roger Ailes）辭世，他指出福斯現在處於「群龍無首」的狀態，匿名前員工也透露，除了針對同樣陳舊、乏味的人事改組外，福斯現在顯然沒有其他計畫，缺乏領袖、新鮮刺激的新聞製作想法、以及其他媒體競爭，福斯已經來到前所未見的位置。

不過尼爾森調查也顯示，拜登1月20日就職後一周，福斯新聞的黃金時段收視率又再度擊敗CNN及MSNBC。

(中時新聞網)