愛盲基金會和呷七碗捐贈的豐盛年菜包含佛跳牆、步步高升米糕及起家燻雞等。（社會局提供／李俊淇新北傳真）

受新冠疫情影響，許多身心障礙者家庭生活更顯困頓，愛盲基金會結合「呷七碗」共同募集100份被媒體評鑑為Top2的佛跳牆年菜組合，總價值16萬8千元，今（3）天上午新北社會局副局長許秀能前往新莊樂慧家資中心代表受贈，將分予給7家身心障礙者家庭資源中心，轉贈有需要的身心障礙者家庭。

「呷七碗」董事長李東原表示，送愛活動募集因受到民眾擁躍支持與認購，達到了百份的好成績，並透過新北市好日子愛心大平台，轉贈給7家身心障礙者家庭資源中心。而民眾年菜認購之餘，企業也將另外提撥經費為愛盲基金會庇護工場學員之工作訓練經費。

愛盲基金會董事長謝邦俊表示，基金會每年服務身心障礙青年約80人，因受疫情影響，愛盲庇護工場的年節禮盒銷售與往年相比下滑近2成，間接影響庇護工場的營運及服務，與企業聯合勸募年菜，不僅協助弱勢家庭，也幫助身心障礙者能夠擁有自立自主的機會。

社會局副局長許秀能表示，愛盲基金會結合呷七碗聯合送年菜，提供100份豐盛的年菜組合「富貴吉祥迎新春」，每份1680元，將分予樂智、樂慧、樂圓、樂融、樂康、樂欣和愛明等7個家資中心，以轉贈服務中的身心障礙者家庭。

許秀能說，愛心大平台自2019年開辦至今，已獲各界捐贈合併物資市值及善款共18億多元，受益超過529萬人次；為讓民眾都能平安過好年，另也準備好2千個平安袋，分散在全市161個派出所和5個據點，以供急需應用。

(中時 )