因應近期Google Pixel 4a 5G就是白款式正式開賣，以及農曆春節臨近的緣故，不少消費者應該都有領到年終獎金，可以來過個好年。若是還沒有決定要如何妥善使用年終獎金，Google Store針對Pixel 4a 5G、Google Nest智慧音箱或是Chromecast都祭出限期優惠，快來看看你能怎麼放大你的年終！

針對新春檔期，Google Store針對Pixel 4a 5G純粹黑款式限期降價1000元，價格為NT$14990；就是白款式並無降價，維持NT$15990。另外Pixel 5（NT$18990）以及Pixel 4a（NT$11990）這兩款官網上持續販售手機，也都維持原價。期待入手Pixel 4a 5G的消費者，可以同步考慮官網有售的官方保護殼（NT$1390）。

另外Google Nest音箱部分，Nest mini粉炭白款式以及石墨黑款式都限期降價400元，僅需NT$1385。Nest Audio粉炭白及石墨黑款式則都限期降價350，僅NT$2830；Chromecast也限期降價150元，僅需NT$1295。上述優惠自2021 年 2 月 1 日晚上 12 點起，到 2021 年 2 月 14 日晚上 11:59 點截止，優惠對象僅限具備台灣運送地址且年滿 18 歲的台灣居民。

喜愛Google產品的朋友可以參考上述優惠。根據Google Store，在台灣時間2021年5日1日下午3:59以前購買並啟用 Pixel 5 或 Pixel 4a 5G 的台灣顧客，都贈送 YouTube Premium 3 個月試用；2021 年 5 月 1 日下午 2 點 59 分前購買並啟用 Pixel 4a 5G 新機，可獲得 250 點 Google Play Points 點數。並隨附 3 個月的 Google One 會員方案（會員享有 100 GB 的雲端儲存空間、自動手機備份服務，還能與家庭群組成員共享其他福利），必須在台灣時間 2021 年 5 月 16 日下午3:59前兌換Google One優惠（不可與其他 Google One 優惠併用。 Google 將根據你的裝置 ID 判斷是否適用優惠）。

(科技)