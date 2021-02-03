聯亞（3081）3日召開法說會，公布去年財報，雖然去年第四季因匯兌認損1450萬元，惟第四季稅後盈餘仍達到2.28億元，季增29％，換算單季EPS為2.5元，表現優於去年第三季的1.94元及前年第四季的1.17元，且一舉攻佔近三年的高點。

展望今年首季，聯亞財務長楊吉裕表示，雖然元月因訂單遞延營收下滑，但受惠於TELCOM需求上揚，另原訂的擴產計畫如期啟動，新產能預計在今年2月底、3月初就可以貢獻營收，據此推估，今年首季的表現大致和去年第三季相當，有望達到6億元以上。

就去年第四季的產品組合言之，10G LD佔25％至三成，25G LD佔22％至25％，矽光佔6％至10％，EML佔6至7％，PD/APD佔20％至23％，VSCL佔4％至6％，合計Telcom營收佔比達72％-78％，Datacom12％-18％，其他則為消費和工業用品。

另去年累計稅後盈餘5.89億元，換算EPS6.5元，表現亦優於前年的EPS4.97元，由於去年獲利逆流而上，聯亞不但決定全員平均調薪5％，也經董事會決議配發5元現金股利，經換算派發率76.92％，惟以聯亞3日收盤價289元，現金殖利率僅1.73％。

(工商 )