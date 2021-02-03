歐盟在新型冠狀病毒疫苗供應分配受阻，遲遲無法從歐盟拿到疫苗的東歐國家紛紛轉向中國、俄羅斯尋求疫苗。繼匈牙利與塞爾維亞後，巴爾幹半島諸國也將目光投向東方。

匈牙利1月29日成為第一個核准中製2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的歐盟成員，匈牙利國家藥學及營養研究所（National Institute of Pharmacy and Nutrition, OGYEI）核准中國國藥（Sinopharm）的疫苗，總理奧班（Viktor Orban）表示，他將選擇接種中國製疫苗。

英國「金融時報」指出，就在歐盟內部因疫苗交付延遲而頻傳抱怨之際，巴爾幹半島的塞爾維亞卻暫時位居歐洲人均接種率的領先群。盼加入歐盟的塞爾維亞，更是第一個使用國藥疫苗的歐洲國家。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）在說明向中、俄購買疫苗決策時說：「世界已宛如鐵達尼號撞冰山，而那些有錢與最富裕的人，卻只顧救自家。」人口700萬的塞爾維亞已施打超過100萬劑疫苗，武契奇1月30日說，3月前還能到貨100萬劑。

雖然歐盟已提供7000萬歐元給巴爾幹6國採購疫苗，但歐洲深陷疫苗交付不出的泥淖，讓其中4國在其他歐洲國家已開始接種一個多月後仍無疫苗可打，沮喪之下只好東向中俄尋求。

巴爾幹半島上的科索沃、波士尼亞與赫塞哥維納、北約成員的蒙特內哥羅與北馬其頓，目前連一劑疫苗都沒拿到，北馬其頓與蒙特內哥羅上週也宣布會向中、俄買疫苗。

一名北馬其頓官員告訴金融時報：「我們也想拿西方疫苗彰顯自己是歐洲國家，起先也排除與中、俄洽談，但國內已頂不住遲遲拿不到的壓力。自從有像匈牙利等歐洲國家開始打國藥疫苗後，就很難跟民眾解釋何以還要癡等輝瑞、莫德納與牛津疫苗。」

蒙特內哥羅衛生部長波約維奇（Jelena Borovinic Bojovic）表示，除近期簽約洽購15萬劑中製疫苗，她們還會尋求採購5萬劑俄國「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗；波赫1月中表示會與莫斯科、北京與輝瑞（Pfizer）藥廠洽購。

歐盟雖有新禁令，禁止疫苗輸出非歐盟國家，但巴爾幹諸國不算在內。不過智庫「歐洲穩定倡議」（European Stability Initiative）分析家切里馬季（Adi Cerimagic）表示，歐盟連象徵性的少量疫苗都拿不出，令嚮往歐盟的巴爾幹諸國失望。

切里馬季說：「他們也沒預期能和歐盟成員同時拿到疫苗，只是期待能有可取得的確切日期之類，但如今他們感覺根本是被拋棄。」

中國除國藥（Sinopharm）、北京科興（Sinovac）兩款已公布臨床試驗結果並供應海外的疫苗，現路透社又報導，墨西哥外長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）今天表示，中國另一款在當地進行第3期臨床試驗的康希諾（CanSino）疫苗，最快本週就能發布初步試驗結果。

法國總統馬克宏1月29日在歐盟藥品管理局（EMA）建議所有年齡成人施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）& 牛津疫苗前夕，除批評牛津疫苗似對65歲以上年長者保護力不足外，還批評牛津疫苗對外公布的數據資訊不足。

(中央社)