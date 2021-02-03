美國海嘯警報中心（U.S. Tsunami Warning Center）數據顯示，智利復活島（Easter Island）東南方海域發生規模6.6地震後，但預計不會發生海嘯。

美國地質調查所（U.S. Geological Survey）指出，這次地震的震源深度10公里，震央位在復活島省首府安加羅阿（Hanga Roa）東南方約1483公里處。

(中央社)