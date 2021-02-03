智利復活島東南方海域6.6強震 無海嘯危險 16:032021/02/03 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 智利復活島東南方海域6.6強震 無海嘯危險。(圖/翻攝自Google Map) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國海嘯警報中心（U.S. Tsunami Warning Center）數據顯示，智利復活島（Easter Island）東南方海域發生規模6.6地震後，但預計不會發生海嘯。 美國地質調查所（U.S. Geological Survey）指出，這次地震的震源深度10公里，震央位在復活島省首府安加羅阿（Hanga Roa）東南方約1483公里處。 不畏疫情「島風行旅」成立半年接33團 打開恆春半島深度旅遊新視界 美國3航母有望 齊聚西太平洋 (中央社) #海嘯 #復活島 #東南方 #公里 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中時兵推「2021中美重開機」預測兩強新局面 08:012021/02/03 軍事 紐約時報：中國將是拜登的噩夢 東沙金門或成新版古巴危機 18:112021/02/01 兩岸 抗議大陸《海警法》 日本議員擬2月5日赴釣魚島海域捕魚 17:122021/02/03 兩岸 台南土地移轉量創新高 達5萬8104件 17:092021/02/02 房市新訊 《國際經濟》愛爾蘭1月與歐盟貨運量倍增 15:232021/02/01 財經 社評／張開雙手莫握緊拳頭 04:102021/02/01 焦點新聞 台灣東南部海域地震 規模3.8 04:422021/02/02 生活 《國際產業》美國航空示警 員工應有放無薪假的準備 16:312021/02/02 財經 做一片烏魚子療一個傷 08:302021/02/03 生活 台北論壇：黃恩浩》澳洲自中東地區撤軍的戰略意涵 18:152021/02/02 海納百川 京東物流傳最快Q2在港上市 擬募資40億美元 18:522021/02/02 財經 國際熱門新聞 美挺自家出兵防衛台灣？民調一項結果令人意外 - 國際 影》SpaceX「星艦」SN9火箭衝上10公里高空 墜落炸成火球 - 國際 情報界憂川普來亂 拜登政府恐要剝奪他一大特權 - 國際 川普下台美媒生態大地震 CNN收視衝冠 19年龍頭自由落體 - 國際 5旬男率先接種莫德納疫苗 首曝感想：痛到要吞止痛藥 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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