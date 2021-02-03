借廁所態度還那麼兇！一名女房仲昨天下午在門市值班時，門口突然衝進來一位客人，沒戴口罩逕自往裡面走找廁所，這時女房仲客氣地提醒該客人，防疫期間廁所不外借，卻遭客人惱羞怒嗆「我第一次遇到仲介公司不借人家廁所的」，氣得轉身離開讓女房仲傻眼，難道出借廁所是應該的嗎？

這名女房仲昨天(2日)在臉書「爆怨公社」發文指出，當時她就看著這名奧客連口罩都不戴，進門市後直接對著門市人員說，「跟你們借個洗手間」，過程毫無停頓，直直就往裡面走找廁所，然而原PO回他「不好意思，我們廁所在二樓，不方便外借」，一聽到這句話奧客立刻愣住，惱羞成怒「我第一次遇到仲介公司不借人家廁所的」，一轉身又夾著尿衝出去。

「我很想請問，是怎麼了？」原PO無奈表示，難道服務業門市就應該讓人穿梭自如才叫服務好？「一副想要投訴的態度，你怎麼不想你沒戴口罩，連你是誰我都不曉得，直衝別人家這樣就叫有教養？」認為這名奧客實在是莫名其妙，把他人的好意視為理所當然。

對此，網友紛紛留言力挺原PO，「有事嗎？沒戴口罩還敢進人家店裡」、「是什麼觀念會想說仲介公司一定會外借廁所，又不是711或麥當勞」、「現在不是都不外借嗎？連超商也是」、「叫他先跟妳買間房子，才能上廁所」；也有人趁機抱怨，「我上班的地方很多這種的，不借她還罵人勒」、「我們診所也都會被借廁所，後來因為疫情關係都不外借了，又不是公共廁所」。

(中時新聞網)