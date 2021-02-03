我國遲遲未能取得新冠肺炎疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中歸咎於因為大國囤太多疫苗，對此前國民黨副秘書長蔡正元在臉書發文指出，以色列並非大國，卻已有近半民眾打了新冠疫苗，陳時中自己「落後部署」怪誰？

蔡正元還舉例，加拿大的人口多中華民國沒多少，也不算大國，但也已買了一億劑新冠疫苗，買一億劑是防範疫苗變異加拿大超前部署有什麼不對，陳時中自己「落後部署」怪誰？

此外針對陳時中曾怪罪世界衛生組織（WHO）沒介入阻止大國壟斷新冠疫苗，蔡正元表示，WHO創設疫苗採購組織COVAX，是要有錢國家分配疫苗給貧窮國家，參加COVAX的有錢國家，要出錢和提供疫苗給貧窮國家，參加COVAX的貧窮國家可以廉價和優先分配疫苗，陳時中竟然也好意思跑去COVAX排隊，爭搶到480萬劑疫苗且排很後面，然而我國是「貧窮國家」嗎？到底是WHO無能，還是我國有人貪名貪利？中華民國不是WHO的成員，WHO還讓我們參加COVAX排隊，陳時中還好意思罵WHO？

此外蔡正元表示，儘管綠營名嘴現在猛吹說台灣不需要疫苗，問題是等大多數國家都打疫苗取得「疫苗護照」可以建立「疫苗泡泡」時，台灣沒有「疫苗護照」就會「被封鎖」，接下來要看看陳時中又有什麼新說詞。

另外蔡正元指出，去年由前行院長林全擔任董事長的東洋製藥，為了爭取新冠肺炎疫苗，著手與大陸的復星製藥簽約，取得三千萬劑的BNT輝瑞疫苗，但因爲復星製藥是這款疫苗的投資者和總代理，陳時中以林全和「陸資」簽約為由搞了小動作讓林全知難而退，陳時中再經過「吳委員」和「信東柯總」，找了香港雅克臣當白手套，直接找BNT輝瑞簽約，據說還預付五千萬美元。

蔡正元表示，林全的待遇顯然不如「吳委員」，但是BNT輝瑞發現無法違背大陸復星製藥的投資及總代理合約，復星製藥也不敢放棄總代理權，只從白手套收錢，而且「吳委員」的合約價又比林全貴很多，大陸復星製藥不願替陳時中揹起「剝削台灣同胞」的罪名，因爲多貴出來的差價跑去哪裡沒有人知道，陳時中說過台灣買不到疫苗是「廠商被打壓」，後來又說「要等各國證明疫苗有效再買」，打壓林全的人是誰，就知道誰在打壓廠商。而倘若等疫苗有效再買，那幹嘛早就讓「吳委員幫忙」買？

(中時 )