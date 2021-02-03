雲林縣府民政處迎請斗南順安宮天上聖母、北港朝天宮天上聖母、四湖參天宮關聖帝君、莿桐天竺寺觀音佛祖、馬鳴山鎮安宮五年千歲等五座神尊加持全中運順利舉行，今（3日）祝禱安座，縣長張麗善親自上香祈求。（周麗蘭攝）

110年全國中等學校運動會將於4月17日至22日在雲林縣登場，3日舉行祈福安座大典，迎請縣內5座廟神明於斗南田徑場坐鎮加持。縣長張麗善表示，全中運如籌備進度進行，為協助縣內選手爭取好成績，重點培訓選手學校每周安排一名到校巡迴指導防護。

縣府民政處迎請斗南順安宮天上聖母、北港朝天宮天上聖母、四湖參天宮關聖帝君、莿桐天竺寺觀音佛祖、馬鳴山鎮安宮五年千歲等五座神尊加持，3日祝禱安座，縣長張麗善親自上香祈求。

張麗善表示，目前籌備工作依照既定進度執行，因應疫情升溫，防疫物資已採購，並開放所有香客大樓提供外地選手住宿。

去年全中運雲林縣子在囊括14面金牌，今年有地主優勢之餘，縣府也提供「運動防護加值」服務，在緊鑼密鼓練習之際，數周以來安排物理治療師到全縣14所重點培訓選手學校指導防護。

雲林縣重點培訓選手項目包括田徑、跆拳道、舉重、軟式網球、拳擊、角力、木球、滑輪溜冰等。

今年全中運共21個比賽項目，包括新增的自由車、輕艇、划船、擊劍、木球等項目，以及雲林縣發展重點自選項目滑輪溜冰。

110年全國中等學校運動會競賽場地開放練習時間一覽表已在官網公布，桌球、羽球、網球、木球資格賽將於3月9日率先登場，比賽場地分別在雲林縣立體育館、雲林科技大學體育館、莿桐國中網球場、林內鄉義峰高中木球場。

(中時 )