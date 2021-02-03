中央宣布下學期開學延後4天全面大消毒，私幼和非營利幼兒園則維持正常運作，但桃園有數十所非營利幼兒園設立在國中小餘裕空間，引發家長擔憂學童得在校內「吸毒」，議員黃敬平更痛批是「何不食肉靡」的矛盾政策，桃園市教育局強調非營利在校園是少數，會利用初四、初五先消毒，非營利一樣可以在17日開學，不會影響學生健康或權益。

教育部長潘文忠3日宣布高中以下學校、包含公立幼兒園，第2學期開學日延後4天，改至2月22日開學，期間校園全面大消毒和盤點防疫物資，確保學生返校前環境安全無虞。私立幼兒園、非營利幼兒園、課照中心、補習班等則正常運作，並加強防疫措施。

「難道要叫師生關在校園內一起吸毒？」孩子在平鎮非營利附幼的桃園市議員黃敬平說，桃園市長鄭文燦上任後，積極利用學校餘裕空間或校地開辦非營利，桃園至少有數十所國中小和非營利附幼共用校園空間辦學，質疑這些學校究竟是要關門消毒、還是要讓幼童劉在校園「吸消毒的毒」？

黃敬平說，以平鎮平興國中非營利附幼為例，同一棟校舍3、4樓是平興國中學生的教室，1、2樓則是平興非營利附幼的教學空間，等於國中、非營利附幼共用同一所校園環境。

黃敬平說，沒道理為了非營利附幼幼童要上課，這十所國中、國小的校園環境就因此避開而不進行環境大消毒，如果造成防疫破口，責任誰負？但是也沒理由說為了落實教育部的政策，把這十餘所非營利附幼的師生全都關在校園內，2月17日至21日依然安排消毒？安全又是誰顧？

黃敬平痛批，教育部祭出政策指導前，應該先考量各縣市不同情況因地制宜，而非坐在辦公室內下指導棋，做出「何不食肉靡」的矛盾政策，讓桃園的非營利附幼左右為難，根本就是中央「卡燦」再一樁。

「把我小孩關在校園裡面，一邊上課、一邊『吸毒』，我一定抗議到底！」黃敬平說，第一時間致電桃園市教育局，官員竟稱「沒想到校舍共用問題」，突顯中央政策不縝密、地方政府狀況外、沒配套的矛盾。

有家長表示，有些非營利幼兒園的使用區域與國中小學生校舍連棟，邊上課邊消毒實在荒謬。也有家長說，自己一個小孩在國中部、一個小孩在非營利幼兒園，延後開學的不同步，讓家長接送也圖增困擾，苦笑說原來不只中央地方不同調，校園裡面竟然也可以雙軌制，既然政府沒考量到非營利幼兒園共用校舍的問題，也有部分家長在line群組打算自行幫幼兒請假。

桃園市教育局強調，非營利原定跟所有上班族一樣、2月17日開學，過去就已協調環保局，提前在開學前的15和16日消毒，今也再次確認，可以在2天內完成27所非營利的消毒作業，消毒時程不變，因此不會有校園環境消毒、學生待在教室的情況，也不會影響幼兒上課時間。

教育局說，環境清潔稽查大隊消毒學校，都使用0.1％稀釋漂白水，與學校日常消毒清潔用品相同，且僅噴灑校園戶外場地、遊具及走廊等處，不會進入教室等密閉空間，另會要求學校及幼兒園將戶外遊具等設施設備擦拭完畢後再讓小朋友使用。

教育局同時也嚴格要求各園務必於開學前完成室內環境清潔消毒作業，並於上課期間落實體溫量測、空間通風、環境清潔、戴口罩、勤洗手及實名制等各項防疫措施，同時本府教育局已制訂防疫配合事項檢核表，請各園務必每班每日檢核1次，以落實防疫工作。

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(中時 )