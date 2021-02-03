許多父母擔心孩子輸在起跑點，因此希望讓孩子能提前學習，但恐怕會因此揠苗助長！擁有13萬粉絲追蹤的粉專《靠北醫師》分享一張照片，分別為學齡前孩子和7歲兒童的手部X光比較，其中學齡前孩子的手部骨骼尚未發展完全，不適合太早學寫字。

臉書粉專《靠北醫師》昨發文分享，國外最近瘋傳一張X光照片，左邊為學齡前孩子還在發展中的手，右邊則是7歲小孩的手。從照片中可見，學齡前孩子的手部骨骼尚未發展完全，每根手指頭的粗細大小和長度看起來都差不多。

粉專表示，而外國學齡前的兒童不學習寫字，是因為他們的雙手還沒有「完全發展完成」，因此家長們其實不用逼迫學齡前的孩童「一定要會寫字」，在這個階段更重要的，應是幫助孩子們的手部大小肌肉的發展。

粉專指出，學齡前的孩童就是要「玩」，像是黏土、繪畫、串珠、拼圖、剪紙、運動、觸覺遊戲、角色扮演以及科學實驗等活動，其實都有助於手部肌肉發展，「當孩子的身體準備好寫字的時候，不用家長催促，他們自然而然就會識字、寫字。」

貼文引起熱烈討論，不少家長看完留言哀嚎，在台灣的高壓教育要這樣做，實在是有困難啊！從幼稚園中班起就一堆加減乘除的作業，天天都有好幾本要寫，讓她不知道該怎麼挑學校，擔心現在讓孩子快樂成長，但到小學時會不會變成趕不上進度的人。

(中時新聞網)