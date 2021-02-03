「屋頂上的天空」從接待家庭轉型合法民宿，提供遊客留宿環山部落深度旅遊。（參山處提供／王文吉台中傳真）

梨山風景區環山部落首間合法民宿「屋頂上的天空」由羅先生夫婦經營。（參山處提供／王文吉台中傳真）

環山部落「屋頂上的天空」取得民宿登記證，也是台中市今年開春第1間領證的民宿業者。（參山處提供／王文吉台中傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處為推展部落觀光，積極協助梨山風景區各部落接待家庭業者申請合法民宿登記。環山部落首間民宿「屋頂上的天空」3日舉行揭牌儀式，參山處代理處長曹忠猷代表交通部長林佳龍致贈春聯，並期望提升部落住宿安全性與服務品質。

參山國家風景區管理處為解決原住民地區合法住宿地點不足的問題，透過「原住民族觀光地區發展計畫」輔導機制，致力與部落建立夥伴關係，並協助部落營造觀光環境與建構觀光產業等工作，積極宣傳推廣部落觀光遊程，獲得國內外遊客讚賞。

為增加部落合法住宿，參山處邀請台中市觀光旅遊局等相關單位舉辦法令宣導說明會及辦理課程培訓，向部落接待家庭業者詳細說明送補件流程、審查重點及須解決的課題。環山部落「屋頂上的天空」取得民宿登記證，也是台中市今年開春第1間領證的民宿業者。

曹忠猷提到，梨山及獅頭山風景區為泰雅族及賽夏族集居的地區，隨著部落旅遊人潮增多，常因沒有合法的住宿地點，遊客多半只能短暫停留，無法深入體驗部落之美，也增加旅行社包裝部落觀光遊程困難度。

曹忠猷表示，未來將會與台中市觀旅局持續合作，期待能將更多接待家庭合法化，鼓勵旅行業者包裝部落遊程產品，把遊客留在部落。

「屋頂上的天空」老闆羅先生也說，環山部落位處高山，建築師等專業人士上山一趟不易，以致業者申請民宿合法化無法有大幅度的進展。感謝參山處輔導部落接待家庭轉型，邀請建築師實地勘查評估、協助資料收件、個案逐一檢視，終於領到得來不易的民宿登記證。

(中時 )