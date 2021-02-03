中華汽車（2204）為改善偏鄉交通安全觀念，以及因隔代教養、交通不便導致於孩子們上學不易等現象，自2016年起透過「候鳥車輛維修巡迴服務」、「交通安全體驗營」及「幸福守護計畫」三大計畫，將交通安全的觀念及資源深化於全台交通網絡當中。其中，以孩子為關懷對象的「幸福守護計畫」將交通接駁資源注入全台，捐贈專車累積里程數達68,648公里，相當於繞行台灣51圈。繼捐出的7輛守護專車後，2020年再捐出8號車至台東紅葉少棒、9號車至新北市欽賢國中，守護孩子上學的每一段路。

中華車指出，根據交通部道安資訊平台資料顯示，2015至2019年間平均每年有21,984名6至17歲的兒少於交通事故中傷亡，「交通事故」成為危害兒少的一大殺手。由於偏鄉交通不便、隔代教養比例高，台灣很多偏鄉學童上學得面臨重重考驗，加上偏鄉交通安全觀念普遍不足，孩子上學的交通往返也成為安全的最大隱憂。

中華車表示，台東紅葉村人口外移嚴重，當地17個學齡孩子僅有一位加入紅葉少棒隊，紅葉國小只能積極向外招生，吸引外縣市孩子到紅葉來打棒球。

中華車看到了紅葉少棒的困境，2020年捐贈幸福守護8號車，紅葉國小方穎豐校長表示，因紅葉地理環境屬於山區部落型態，沒有大眾交通工具，目前全校50學生當中有35個孩子為少棒隊，他們來自台東各區來紅葉讀書打棒球，但因宿舍僅能容納20多名孩子住宿，部份居住在初鹿或瑞源部落的孩子則由教練每日接送返家，交通接駁問題已成為紅葉少棒迫切的需求，透過中華車幸福守護計畫的協助，守住國球發源地紅葉少棒，讓這支球隊能持續發展。

位於新北市東北角的欽賢國中屬偏遠學校，學校有兩個校區，校本部矗立於九份山城，分部鄰近南雅奇岩的濱海公路上，兩校區相距8.1公里，學區幅員廣闊且公車班次少，交通十分不便、資源相對不足。欽賢國中為妥善照顧在偏鄉求學的孩子，積極扮演社區學習中心的角色，以確保學生就學安全及便利性為首要任務，多年來除申請教育局補助，亦不斷透過宮廟、各界善心人士募款等方式挹注經費，租賃交通車接送孩子就學，但每趟4,000元的車費已造成學校很大的負擔，已無多餘經費負擔兩校區間交通接駁或前往外地交流競賽，因此學校積極申請中華車「幸福守護計畫」，爭取企業贊助交通車進駐校園。

校長林才乂表示，幸福守護9號車不僅為偏鄉孩子解決了棘手的交通問題，也守護了孩子就學的安全，更強化區域的連結，達到資源共享、共學共好的完美實踐，成為孩子最堅強的後盾。

中華車指出，除了將交通資源帶進偏鄉，也期望以專車接駁的方式守護孩子的健康，即日起2021年「幸福守護計畫」申請起跑，除每年捐出3輛得利卡幸福守護專車提供弱勢孩童接駁服務外，再針對全台兒童社福團體、偏鄉小學及偏鄉小學附設幼兒園推出「守護學童用車安全方案」，即每年提供車齡10年以上幼童車或8人（含以上）之客車、客貨車3萬元增購補助（限量50輛）。

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