喜翔、莊凱勛、安心亞、陳璽安一起為拾荒長者募集年菜。（老人福利關懷協會提供）

莊凱勛拍攝公益影片為拾荒長者募集年菜。（老人福利關懷協會提供）

陳璽安拍攝公益影片為拾荒長者募集年菜。（老人福利關懷協會提供）

老人福利關懷協長年關懷拾荒老人，連續10多年每到歲末年終就會為長者募集年菜，往年都靠志工的親朋好友及固定捐款者的捐贈，理事長常常自掏腰包補足不夠的年菜金額，今年協會期望突破往年困境為拾荒者做更多事情，邀請安心亞、莊凱勛、喜翔、陳璽安四位藝人擔任愛心大使為協會募集年菜，莊凱勛、陳璽安並擔任協會年度愛心大使。

安心亞錄製募年菜影片時，其實正準備要去動近視雷射手術，當時應該讓眼睛完全休息不能戴隱形眼鏡，但因老人福利關懷協會與經紀人聯繫時，希望公益影片在年前曝光以便號召民眾捐款，安心亞就沒戴隱形眼鏡前往拍攝，又因為講稿中她要講的台詞有100多字，平常可以看大字報，但當天看不清楚字，所以只好當場全部背下來，深受感動的工作人員直誇她敬業又專業！

莊凱勛受邀擔任愛心大使時一口答應，表示只要時間可以就可以幫忙老協的全年度活動，後來在協會的微電影中也扮演重要角色。莊凱勛說，台灣日漸少子化，導致很多長輩在不容易被看見的角落辛苦獨居，沒有人照顧，逢年過節當我們正幸福地與家人團聚時，這些長輩卻是辛苦的獨自生活著，沒有團圓飯、沒有得到應有的照顧，此次能夠有幸參與老協的活動是真心希望透過自身藝人的身份拋磚引玉讓更多人來關懷與投入長者的關懷與照護，「我們每個人都有長輩，有一天也會老到需要外力的照顧與幫助，每一個人都應該要設身處地的換位思考，才能讓我們社會上的長輩們不再邊緣化，能夠透過你我的關懷給予他們多一些的溫暖」。

陳璽安去年11月與協會「撿圾垃」結緣，當時協會正愁找不到大明星來參與淨灘撿保特瓶活動，陳璽安是第一位跳出來表示可以參與，酷熱的天氣一個早上陪著協會志工撿垃圾，今年受邀擔任協會年度愛心大使他也立刻答應。陳璽安說，「我自己的奶奶92歲，時常聽奶奶說著辛苦的過往，我覺得那些珍貴的回憶和經歷都值得紀念和宣揚，也值得我們這些年輕人學習與尊敬，當我知道社會上有許多獨居及拾荒者沒人陪伴照顧，連生活都很難過得下去，我希望能盡一點點力量讓更多人能一同關心老人家給予愛付出愛。」

而喜翔則堅持不參與錄製，希望將錄影片機會留給三位年輕人。之後4位愛心大使也會為協會拍攝一部協會個案的公益微電影《剪刀手愛德華》講述一位有開理髮廳，但流行日新月異的快，再加上歐美、日本、韓國的衝擊之下，老年轉為拾荒者的故事。

目前協會個案近200位，其中有49位是獨居，一人份年菜組為699元，今年也因為疫情，每一筆捐款都不容易，不管是幾元，對這些老人家，都彌足珍貴，邀請大家一起贊助拾老今餐桌上的年菜，讓拾老們從寒冬變暖冬。愛心專線02-8791-2191

(中時 )