受惠於防疫期間的「宅娛樂」生活模式帶動電玩、音樂與電影需求急升，日本電子與媒體巨頭索尼公司（Sony Corp）周三將全年獲利展望調升三分之一。

索尼將本財年（截至3月底）營業利益目標從先前預期的7000億日圓上修為9400億日圓（89.5億美元），遠超出分析師預測均值8129億日圓。此外，索尼預估全年營收成長6.5%，為8.80兆日圓。全年淨利成長86.4%，為1.09兆日圓。

索尼公布本財年前三季營收年增4.1%，為6.78兆日圓。營業利益年增11.8%，為9053.9億日圓。淨利年增87%，為1.06兆日圓。

該公司第三財季（2020年10～12月）營業利益較前一年同期成長20%，為3592億日圓，遠高於市場預估的1790億日圓。

受惠於居家防疫期間對電玩遊戲與影片串流的強勁需求，索尼新推出的PlayStation 5遊戲機也像任天堂的Switch遊戲機一樣，銷售相當暢旺，為公司營運帶來相當大的助益。

根據索尼公布的財報，其第三財季PS 5遊戲機銷售量達到450萬台，PS 4單季銷量為140萬台。

索尼去年11月在主要市場推出售價高達500美元的PS 5遊戲機，在美國與日本的零售網站很快便銷售一空。新遊戲機的問世亦鼓勵玩家轉向線上下載遊戲或加入訂閱服務，有助於索尼提升遊戲部門的獲利能力。

該公司財務長周三在法說會上表示，公司難以趕上PS 5遊戲機的需求，預估到3月底銷量將超過760萬台。在半導體需求高漲之際，公司難以提高PS 5遊戲機產能。財務長並表示，自去年10月底起，索尼已恢復部分對中國客戶的感測器出貨。

(時報資訊)