慧洋-KY(2637)今年1月合併營收為11.27億元，年增11.94％，以美元來計則已突破4000萬美元大關，創下歷史新高。單月稅前盈餘為1.92億元，每股稅前盈餘為0.26元。慧洋-KY指出，自去年下半年航運市況日益好轉，帶動公司營收逐漸回穩，單月營業利益率亦由去年上半年平均6％回升到目前23％，近期雖逢農曆年前淡季，1月營收仍創下歷史新高，散裝航運今年可望擺脫疫情陰霾，重回獲利。

近期全球海運需求持續回補，繼貨櫃市場供不應求後，散裝航運亦開始升溫，主要受惠於大陸大量採購鐵礦砂與穀物等民生物資，而美國總統順利完成交接後，市場看好全球貿易緊張關係可望較先前趨緩，全球海運市場進一步升溫。

船隊規劃方面，由於慧洋-KY去年下半年起二手船舶交易市場逐漸復甦，今年將積極處分現有船舶以強健財務結構，除此之外，今年預計將交付7艘新船(Panamax 1艘、Supramax 2艘、Handy 3艘、LPG 1艘)，其中3艘為最新NOx第三期環保節能船，公司船隊競爭優勢將進一步提升。

公司指出，今年新造船訂單銳減再加上環保法規實施將加速淘汰舊船，散裝航運以往供過於求的狀態將明顯改善，可望帶動運價指數穩定上升，在近期換約上也已見租家有將租期拉長的意願，顯示出市場信心充足，預估今年全年換約租金平均漲幅將可達4.75％。

雖然疫情目前仍無法有效控制，然各國港口作業已和防疫措施共存，未來作業時間可望進一步縮短，加上各國施打疫苗作業陸續啟動，境管解封，慧洋-KY對於後市保持審慎樂觀態度。

(時報資訊)