原為傳統淡月的1月，但受惠於5G與新能源設備訂單需求的渴望，氣立(4555)1月營收達1.53億元，月增12.03％，年增80.56％，為6個月來最高。公司指出，目前在手訂單滿檔，使得淡季不淡，農曆年期間上海廠區的員工將多數留廠加班因應，接下來的營運動能公司表示相當樂觀。

氣立董事長游平政表示，去年受到疫情影響，第1季許多工廠停工，導致之後缺料情況發生，在各大廠已經對疫情做好應變狀況下，近期全球疫情再度加溫，已經紛紛開始提前備料，帶動氣立業績加溫。

工業4.0整合現有資源及製造流程，結合自動化機械、智慧感測、大數據分析與系統整合等網路科技，實現智慧製造願景，而氣立生產的氣動元件正是自動化的機械元件，也是工業4.0必備的基礎，在市場的趨勢催動下，讓氣立的動能相當強勁。

此外，全球傳統工廠陸續轉型為智慧工廠，其中，電控元件為數位化控制，加入晶片與感測技術，透過電腦發號指令控制及數據化管理；因此，要跨入智慧工廠領域，電控元件將是相當重要的一個關鍵，氣立也加速從氣動元件布局電控元件的市場，為客戶提供更完整的服務。

(時報資訊)