瑞典轎車和卡車製造商富豪(Volvo)周三報出第四季核心獲利高於分析師預期；富豪並調高部分主要市場的展望，在需求復甦之際，對股東提供豐厚股息。

然而富豪也對該彈升提出警告，全球車用晶片的短缺，讓其供應鏈承受壓力，並將讓本季的生產動盪、成本上升。

富豪生產卡車、營建機具設備、巴士等，第四季經調整營業利益上升到109.3億瑞典克朗(約13.0億美元)，較前一年同期的87.7億瑞典克朗更佳。

第四季淨銷售為969億瑞典克朗(約115億美元)。

執行長Lundstedt表示，在多數市場裡，運輸和營建部門的表現都回到前一年同期的水準，也改善了客戶對未來的信心。

在卡車業務方面，訂單來到8.6069輛，在廣泛經濟復甦的支持下，較前一年同期增加61%。

富豪在去年在第一波疫情下，放棄了年度和額外的股息支付計畫，但仍保有大量現金。富豪表示，2020將對股東支付每股15瑞典克朗(約1.78美元)股息。

富豪還公布2020年全年淨銷售為3384億瑞典克朗，營業利益為285億瑞典克朗。

(時報資訊)